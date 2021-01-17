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在川普外交之後...國際動盪考驗美國建制派

中央社紐約18日專電
中共國家主席習近平(左)通過與亞、歐分別簽訂貿易協定，想讓拜登(右)了解，欲聯合盟邦組成統一戰線對付中國，有多困難。(美聯社)
中共國家主席習近平(左)通過與亞、歐分別簽訂貿易協定，想讓拜登(右)了解，欲聯合盟邦組成統一戰線對付中國，有多困難。(美聯社)

拜登就任美國總統後，建制派思維將主導外交政策，學界認為更穩定且可預測。但川普執政4年世局深刻變化，拜登修補盟邦關係並與中國在競爭中合作將面臨重重阻礙。

川普上任後將中國定位為戰略競爭對手，在貿易、科技等層面對北京強力施壓。過去一年，美中關係隨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情不斷惡化，從相互制裁、驅逐記者到關閉領事館，雙方互鬥使出以往難以想像的手段，關係也下探建交40多年來谷底。

川普任期尾聲仍不鬆手，除下令禁止透過支付寶等8款中國應用程式交易外，國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也宣布取消美台交往限制，被視為鞏固強硬抗中格局之舉。

這些作為拉高拜登執政後與中國重修舊好的難度，但學界普遍認為，由準國務卿布林肯（Antony Blinken）領導的外交團隊雖然是建制派歸位，美中關係卻難重現昔日光景，在中國崛起且對美國威脅日增的背景下，華府仍將把北京視為戰略競爭者。

紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）預期，拜登將與盟邦合作面對北京，強調民主、人權和法治，但美國對中政策並非「從黑變白」，而是以更穩健的作為防止中國過分擴張實力。

多位專家形容拜登執政後美中關係將更具「建設性」，言下之意是兩國在國際間競逐時保有合作空間，有別於川普任內雙方幾乎全面對抗的局面。

可供參考的是前總統歐巴馬執政時推動重返亞太戰略，將更多軍事資源調往亞太地區、在南海主權仲裁案中扮演影武者、推動跨太平洋夥伴協定（TPP），嘗試圍堵中國。但美中仍發揮領導作用，促成全球190多國簽署劃時代的巴黎氣候協定。

曾在國務院任職逾25年的董雲裳（Susan Thornton ）是深信美中合作領域寬廣的前官員之一。

她認為中國內部穩定、亞太地區和平、美中各自提升經濟實力符合雙方利益，但這種建制派觀點不見容於川普政府。她於2018年7月卸任國務院代理亞太助卿，2020年1月出掌美國智庫外交政策全國委員會（NCAFP）亞太安全論壇（FAPS）。

拜登勝選後，NCAFP發表報告敦促兩岸在欠缺官方對話的情況下加強傳遞訊號，以防台海危機，頗有歐巴馬時代美方鼓勵兩岸對話避免誤判的味道。

中國國務委員兼外交部長王毅近期也取道美國智庫，在亞洲協會（Asia Society）視訊研討會呼籲中美重建戰略對話架構，透過對話管控分歧、穩定雙邊關係。

歷經川普執政擺盪4年，美中台關係看似會在拜登上台後趨於穩定，但路線修正與重拾互信需要時間，美中戰略競爭格局也限縮合作空間。雙方在第五代行動通訊（5G）等涉及安全的領域將難以攜手，經濟與金融脫鉤趨勢也可能延續下去。

在美國國會朝野都主張強硬面對北京的情況下，拜登政府不大可能要求英國、澳洲等盟邦收回成命，毫無限制讓華為等中國電信設備廠商布建5G網路。美方如再度邀請共軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）、允許中國駐休士頓總領事館恢復運作，理由也將被嚴密檢視。

再者，拜登重視人權，如為氣候、抗疫等合作機會而對北京打壓香港公民自由視而不見，勢必會在國內遭遇反彈，這是美中改善關係遭遇的重大難題。

美中關係難修補之餘，拜登另一挑戰是恢復美國與歐洲緊密關係，這牽涉到他誓言聯合盟邦對抗北京的棋局。

川普執政4年擁抱單邊主義，屢屢對歐洲盟友加徵關稅、批評北大西洋公約組織（NATO），導致美歐關係傷痕累累。歐洲聯盟與中國談判7年的全面投資協定近期達陣，被視為拜登上任後將難以和歐洲盟邦圍堵中國的跡象。

美國智庫外交關係協會（CFR）會長哈斯（Richard Haass）6日在一場線上座談會說，美歐關係經歷75年來最嚴重波折，歐洲擔憂川普主義4年後可能回歸，拜登執政雖能讓歐洲稍微安心，卻不一定能化解歐洲對美國政局的疑慮。

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