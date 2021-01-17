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俄羅斯反對派領袖納瓦尼搭機返國 警方旋即拘捕

俄異議領袖納瓦尼被捕 拜登內閣準國安顧問籲釋放

中央社華盛頓17日綜合外電報導
拜登政府內定國家安全顧問蘇利文。(路透)
拜登政府內定國家安全顧問蘇利文。(路透)

俄羅斯反對派領袖納瓦尼今天從德國搭機返回俄國，但抵達沒多久後就被俄國警方拘捕。美國總統當選人拜登政府的準國安顧問蘇利文今天呼籲，俄國當局應立即釋放納瓦尼。

拜登（Joe Biden）政府的準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在推特（Twitter）發文表示：「納瓦尼（Alexei Navalny）先生應立即獲釋。」

蘇利文的推文還指出，克里姆林宮對納瓦尼的襲擊侵犯了人權。

美國國務院沒有立即做出回應，但納瓦尼被拘捕一事也引來歐盟（EU）的譴責。

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）在推特發文說：「納瓦尼一抵達莫斯科就被拘捕是不可接受的。我呼籲俄國當局立刻釋放他。」

44歲的納瓦尼已經投入反對運動近10年，試圖挑戰俄國總統普亭（Vladimir Putin）對權力的掌控。但去年8月納瓦尼在飛機上昏倒，之後被送往德國治療。

德國等西方國家說，那是企圖以神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）殺害的未遂謀殺。自稱已經幾乎恢復健康可以返家休養的納瓦尼，仍無畏被逮捕而執意返回俄國。

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