川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

路透指出，美國商務部已宣布有意拒絕為數眾多向華為供貨的許可證申請，並撤銷至少一份先前核發的許可證。（歐新社）

路透引述消息人士報導，川普政府已通知包括英特爾在內的華為 供應商，政府正撤銷允許向華為供貨的特定許可證，而且打算否決數十件請求准許供貨華為的申請案。

這項行動可能代表是美國 總統川普下台前，對華為公司與中國的5G發展所進行的最後一擊。華為是全球最大電信製造商，美國認為該公司對美國國安、外國政策利益構成威脅。

英特爾發言人對此消息尚未立即回應，美商務部 發言人也未回應。

在路透見到的相關文件中，美國半導體產業協會15日表示，商務部已發出意向文件，「要否決大量請求出貨華為的許可要求，並且已撤銷至少一張先前已核發的許可」。

知情人士透露，不只一家的華為供貨許可遭到撤銷。其中一名消息人士說，核發給四家公司的八張許可被突然撤銷。

兩名消息人士表示，日本快閃記憶體製造商鎧俠（Kioxa）已有至少一張執照被撤銷。路透尚未能立即取得鎧俠的回應。

美國半導體產業協會的電子郵件顯示，這些行動涉及半導體產業「廣泛的產品」，並且詢問企業是否已收到撤銷華為供貨許可通知。

收到美國政府發出「否決意向通知」的公司，可有20天回應，而商務部有45天的時間可告知這些企業上述決定的相關調整，否則，否決意向就會成為定案。企業接著有45天的時間可提出上訴。

美國是在2019年5月將華為列入商務部的「實體清單」，限制供應商向華為出售美國商品和技術。不過，在美國提高對華為的限制時，一些銷售獲准放行，而其他遭到否決。美國先前緊縮的限制包括要求企業在美國以外地區使用美國技術製造的半導體，也必須申請出供貨許可。

在美國採取上述最新行動前，約150項許可申請案正在進行處理，其內含價值1200億美元的商品與技術。不過這些許可申請被暫時擱置，原因是各家美國行政機構對於是否該核發許可，無法達成共識。

消息人士說，另外還有價值2800億美元供貨給華為的商品和技術許可申請尚未獲處理，而現在面臨被否決的可能性更高。