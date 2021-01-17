川普將揮別華府 傳紅毯、21響禮砲送行

川普總統卸任在即。(美聯社資料照片)

美國 總統川普 下周將揮別華府，前往佛羅里達州接受南方鄉親的溫暖迎接，傳出官員考慮安排川普走紅毯、鳴21響禮砲等，以海外國是訪問接待規格隆重歡送川普。

美聯社報導，川普拒絕遵循傳統參加總統交接儀式，將在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews ）舉行自己的歡送會，然後最後一次搭乘「空軍一號」（Air Force One），飛往佛州 。

熟悉這項安排的匿名消息人士指出，官員正在考慮以仿效川普出國進行國是訪問的接待規格，鋪紅毯、安排護旗隊和軍樂隊，甚至施放21響禮砲來精心舉辦這場歡送會。

民主黨掌握的眾議院13日以232票對197票通過彈劾川普，讓川普成為美國史上第一位任內兩度遭遇彈劾的總統。法新社報導，川普20日將缺席總統當選人拜登（Joe Biden）就職典禮，一早將動身前往他在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）度假勝地，川普顯然打算在此定居。

種種跡象也顯示川普成年子女們將撤營南下到靠近父親的地方居住。川普遭控煽動支持者於1月6日進攻美國國會後，遭之前被他用來當作擴音器的推特（Twitter）等社群媒體畫清界線。

當地居民已經憤怒竊竊私語「惱人的鄰居要來了」，川普接下來可能與他們為鄰，讓他們相當不悅。

棕櫚灘民眾上個月致函市議會，提及依據1993年的一份協議，海湖俱樂部不得作為住宅用。

由「華盛頓郵報」（The Washington Post）刊出的信件內容指出，海湖俱樂部會員「一年內最多不能連續居住超過3個7天。」海湖俱樂部則否認1993年的協議中有這樣的限制。

華郵還提到，川普已經在這個高球度假村待了大把時間，違反上述規定，預料將和不願與他為鄰的當地居民起衝突。

不過，川普過去四年間仍在佛州建立堅固的基本盤，主要為非都會區白人和保守派拉丁裔民眾。

最忠心的川粉之一，是邁阿密的古巴裔美國籍的泰瑞歐（Enrique Tarrio），即右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）領袖。

川普在佛州支持力量龐大，傳出一頭海牛10日被人發現背部刻有TRUMP（川普）字樣。美國有線電視新聞網報導，生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）懸賞5000美元要找出動手的人。