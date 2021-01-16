美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束

美國太空總署（NASA）於美東時間16日17時30分在密西西比州史丹尼斯太空中心測試一枚「超大火箭」引擎，但在點燃4個引擎1分15秒後就草草結束。（歐新社）

美國太空 總署（NASA ）為了今年11月的無人登月計畫，於美東時間16日17時30分在密西西比州史丹尼斯太空中心（Stennis Space Center）測試一枚「超大火箭」的引擎，不過，在點燃4個引擎後，原本計畫讓引擎發動8分鐘，模擬火箭進入軌道，但在引擎發動1分15秒後就草草結束測試。

這枚超大火箭為NASA的新載運火箭「太空發射系統」 （Space Launch System），簡稱SLS火箭，NASA將用這枚火箭完成「阿提米絲計畫」（Artemis programme），川普政府的目標是在2024年之前載著美國太空人重返月球。

SLS火箭預定在今年11月進行處女航，成為人類向太空發射的最強大火箭，屆時將把美國新一代太空船「獵戶座太空船」（Orion）送上月球軌道。

這是NASA和引擎製造廠商波音公司第8次，也是最後一次進行引擎測試的「綠跑」（Green Run）計畫。現在測試提早結束，不清楚是否還要再測試一次，因此，預定11月進行的SLS火箭處女航可能要延到明年。

這次引擎測試是4個RS-25引擎首次同時點燃。針對測試提早結束，NASA工程師卡諾拉（Alex Cagnola）表示：「我們成功點燃引擎，在我們發動引擎的頭一分鐘，開始推進火箭，我們得到很好的數據，我們必須克服某些障礙才能讓引擎繼續運轉，但測試團隊看到一些他們不想看到的數據，提前關閉引擎。」