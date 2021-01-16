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拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

移民大軍來了！拜登將上任 宏都拉斯逾9000人「北漂」

中央社／卡莫坦16日電
上千名宏都拉斯公民16日途經瓜地馬拉，希望最終能進入美國邊境尋求移民。（美聯社）
上千名宏都拉斯公民16日途經瓜地馬拉，希望最終能進入美國邊境尋求移民。（美聯社）

距離美國總統當選人拜登（Joe Biden）就職不到一周，瓜地馬拉官員今天表示，至少9000名宏都拉斯移民已進入瓜國，這批移民一路向北，希望最終能進入美國。

這批多數步行而來的移民尋求擺脫貧窮、失業、幫派與毒品暴力，及2個毀滅性颶風帶來的災後慘況，打算先前往墨西哥，接著再進入美國，全程總長數千公里。

法新社報導，第一批移民昨天晚間通過邊境警察哨站，其他人陸續接踵而來。

瓜國官員表示，第一批移民人數約在6000人左右，今天陸續又有3000人進入瓜國。

瓜國政府聲明譴責這些移民侵犯瓜國主權，並且呼籲宏都拉斯當局「透過永久預防措施遏制居民大規模離境」。

一名員警表示，這些移民之所能獲准進入瓜國，是因為他們多數是帶著孩童的家庭，員警擔心施放催淚彈恐造成人員傷亡。

據路透消息，移民隊伍一旦抵達墨國，可能將面臨瓦解的壓力。墨西哥官員指出，墨國與美國間的移民協議仍在，這代表著移民隊伍將遭到驅離。

這批移民隊伍是今年的第一批。拜登不到一周將就職，他承諾將以更人道的方式處理移民問題，與即將卸任總統川普的強硬政策形成強烈對比。

瓜地馬拉、宏都拉斯和墨西哥已部署數以千計的安全部隊人員，瓜國軍方昨天拘留了數以百計移民。

不過，移民隊伍過去24小時仍以可觀數目成長，隊伍中有人提及家鄉宏都拉斯民眾面臨的飢餓和無家可歸問題急劇上升，促使他們踏上「北漂」一途。

一名帶著4個孩子的母親赫素斯（Maria Jesus Paz）表示，自己的家在颶風摧殘下沒了。她說：「我們沒有東西能餵飽孩子，我們之中數以千計的人只能睡在路邊。」

「這就是為什麼雖然知道這趟旅程可能會讓我們賠上性命，我們仍做出這個決定。」

與冠狀病毒有關的封鎖措施，破壞了去年才遭遇史上最嚴重萎縮的宏都拉斯經濟。

和兄弟一起加入移民隊伍的巴瑞德斯（Melvin Paredes）說：「起初我因為疫情丟了工作，接著又因為颶風痛失住所。」

「我唯一能做的，只有為了家人的生存而奮鬥。」

移民 美國 墨西哥

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