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川普政府執行第13次死刑 死囚臨終遺言：我是清白的

中央社印第安納州16日綜合外電報導
死囚希格斯（Dustin Higgs）是川普任內最後一次執行死刑的對象。圖攝於2015年。(美聯社)
死囚希格斯（Dustin Higgs）是川普任內最後一次執行死刑的對象。圖攝於2015年。(美聯社)

即將就任的美國總統當選人拜登承諾嘗試終結死刑，不過美國聯邦政府在今天凌晨執行自去年7月以來第13次，也是川普主政期間最後一次的死刑。

路透社報導，根據聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）發布的聲明，現年48歲的死囚希格斯（Dustin Higgs）是在美東時間凌晨1時23分宣告死亡。

1996年希格斯在馬里蘭州的一個聯邦野生動物保育區綁架並殺害3名女子，而在2001年被判處死刑。遇害3 人分別是傑克森（Tanji Jackson）、布萊克（Tamika Black）與秦恩（Mishann Chinn）。

根據在現場目睹希格斯被處死的記者，這位死囚吐露臨終遺言時，語調冷靜但表示不服。

希格斯說：「我想說我是清白的人」。他並說出3位被害者姓名，表示「我沒有下令謀殺」。

美國司法部以注射強效的巴比妥類藥物「戊巴比妥」（pentobarbital）處死他，行刑地點在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）監獄裡的死刑室。

根據死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）統計，美國聯邦政府去年共執行10次死刑，比過去60年執行總數的3倍還多，這也是聯邦政府處決人數首度超過各州總和，目前美國50州不到半數仍執行死刑。

美國 聯邦政府 監獄

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