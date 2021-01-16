川普政府執行第13次死刑 死囚臨終遺言：我是清白的
即將就任的美國總統當選人拜登承諾嘗試終結死刑，不過美國聯邦政府在今天凌晨執行自去年7月以來第13次，也是川普主政期間最後一次的死刑。
路透社報導，根據聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）發布的聲明，現年48歲的死囚希格斯（Dustin Higgs）是在美東時間凌晨1時23分宣告死亡。
1996年希格斯在馬里蘭州的一個聯邦野生動物保育區綁架並殺害3名女子，而在2001年被判處死刑。遇害3 人分別是傑克森（Tanji Jackson）、布萊克（Tamika Black）與秦恩（Mishann Chinn）。
根據在現場目睹希格斯被處死的記者，這位死囚吐露臨終遺言時，語調冷靜但表示不服。
希格斯說：「我想說我是清白的人」。他並說出3位被害者姓名，表示「我沒有下令謀殺」。
美國司法部以注射強效的巴比妥類藥物「戊巴比妥」（pentobarbital）處死他，行刑地點在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）監獄裡的死刑室。
根據死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）統計，美國聯邦政府去年共執行10次死刑，比過去60年執行總數的3倍還多，這也是聯邦政府處決人數首度超過各州總和，目前美國50州不到半數仍執行死刑。
上一則
航空業救命錢來了！財政部開始發放150億援助金
下一則
FB留言