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紓困影響 報稅季延至2/12開始

航空業救命錢來了！財政部開始發放150億援助金

編譯王巧文／綜合外電
財政部15日開始向航空業者發放新一輪薪資補助金，紓困規模高達150億美元，這預料將嘉惠32,000多名無薪假員工，使他們能在3月31日前重返工作崗位。路透
財政部15日開始向航空業者發放新一輪薪資補助金，紓困規模高達150億美元，這預料將嘉惠32,000多名無薪假員工，使他們能在3月31日前重返工作崗位。路透

財政部15日開始向航空業者發放新一輪薪資補助金，紓困規模高達150億美元，預料將嘉惠32,000多名無薪假員工，使他們能在3月31日前重返工作崗位。

路透報導，接受援助的大型航空公司，將須以10年期低利率的貸款向政府償還30%的援助金，且必須向政府發行認股權證，還要擴大對高層薪酬的限制，以及到2022年3月前禁止發放股息和執行庫藏股。

美國財政部15日表示，將率先對主要航空公司提供逾120億美元的薪資援助，當日（15日）已撥放61億美元。美國財政部及航空業者說，政府計劃在3月底之前發放其餘的援助金。

美國財政部已與12家航空公司敲定協議，這些業者占美國航空業整體運能的95％。其中包括阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、美國航空（American Airlines）、忠實（Allegiant）、達美（Delta）、邊疆（Frontier）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）、捷藍（JetBlue）、共和（Republic Airways）、天西（SkyWest）、西南（Southwest Airlines）、精神（Spirit）和聯合航空（United Airlines）。

美國 財政部 美元

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