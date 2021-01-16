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川普卸任前再施壓 制裁伊朗中國阿聯7企業

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
美國國務卿龐培歐表示，美國已對7家公司祭出制裁，包括中國江陰市馬克特金屬材料有限公司、阿聯埃森哲建築材料公司，制裁對象還有兩名運送鋼鐵進出伊朗的人士。本報資料照片
美國國務卿龐培歐表示，美國已對7家公司祭出制裁，包括中國江陰市馬克特金屬材料有限公司、阿聯埃森哲建築材料公司，制裁對象還有兩名運送鋼鐵進出伊朗的人士。本報資料照片

美國今天以涉及常規武器擴散為由，對伊朗、中國和阿拉伯聯合大公國7家與伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）做生意的企業以及3個伊朗組織祭出制裁。

路透報導，美國總統川普政府在20日卸任前，再度祭出一連串措施，加強施壓伊朗。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）表示，美國已對7家公司祭出制裁，包括中國江陰市馬克特金屬材料有限公司（Jiangyin Mascot Special Steel Co.）、阿聯埃森哲建築材料公司（Accenture Building Materials），制裁對象還有兩名運送鋼鐵進出伊朗的人士。

他表示，伊朗的海洋工業組織（Marine Industries Organization）、航太工業組織（Aerospace Industries Organization）、伊朗航空工業組織（Iran Aviation Industries Organization）也因為常規性武器擴散問題被列入黑名單。

龐培歐在今天稍晚的聲明中說，他也在國務院管理下，擴大對伊朗金屬相關制裁範圍。他表示，故意轉移15項材料的人士將受到制裁，國務院認為這些材料用途與伊朗核子、軍事或彈道飛彈計畫有關，包括某些類型的鋁和鋼鐵。

川普在位的4年內，試圖就伊朗核子和彈道飛彈計畫以及在中東地區的活動迫使德黑蘭當局重新談判。伊朗2015年曾與世界列強達成核子協議，以限制核子計畫換取國際放寬制裁，但川普2018年讓美國退出協議，理由是這項協議不足以遏阻伊朗相關活動。

民主黨總統當選人拜登先前表示，如果伊朗嚴守協議承諾，他將讓美國重返核子協議。

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