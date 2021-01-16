美國防部：駐阿富汗及伊拉克美軍分別減至2500人

美國國防部 今天宣布，派駐阿富汗及伊拉克的美軍部隊已分別裁減至2500人，這是美國在這兩國發動戰事近20年來，最低的兵力水準。

即將卸任的川普總統為履行競選承諾，終結911事件後發動的這兩場戰爭，而不顧國防部最初的反對，下令在1月15日前，將派駐阿富汗和伊拉克的美軍同時裁減到2500人。

美國國防部代理部長米勒（Chris Miller）指出，由於伊、阿兩國的和平有進展，使美國得以在不削弱美軍和伊、阿兩國政府軍安全的前提下，裁減駐軍兵力。

米勒發表聲明說：「如今美國比以往任何時候更接近終結近20年來的戰事，並迎來阿富汗主導的和平進程，以達成政治解決以及永久性的全面停火。」

聲明中說，進一步裁減駐軍取決於阿富汗政府與塔利班組織（Taliban）叛亂分子的和談進展。

米勒指出，五角大廈目標是要在「2021年5月結束前，進一步將美國駐軍人數裁減至零」；但也表示，「未來任何撤軍行動仍將視情況而定」。

北大西洋公約組織 （NATO）一名官員表示，北約在阿富汗仍留駐1萬1000人以下兵力。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）曾警告，不應從阿國倉促撤軍，以免阿國再次淪為「國際恐怖分子的跳板」。

關於伊拉克，米勒指出，美軍裁撤反映出「伊拉克安全部隊的軍力已提升」；但他又說，這次裁軍「並不等於美國政策改變」。

他說：「美國和盟軍部隊仍將留在伊拉克，以確保擊敗伊斯蘭國（IS）的戰果能持久…我們在伊拉克將保有反恐平台，以便以空軍戰力及情報支援友軍。」