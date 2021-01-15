透視拜登新政／戴紹：政治極化 4大挑戰更艱巨

美國民主黨前參議員戴紹認為，拜登上任後首先要應對新冠病毒。(本報系資料照片)

「美國 進步中心」（CAP）主席、美國參院前多數黨領袖戴紹（Tom Daschle）接受聯合報系專訪表示，美國總統當選人拜登 上任後不僅要面對疫情大流行，還要解決制度性種族分歧與政治極化，其中氣候變遷就是美國政治極化顯例。

戴紹專訪中多次提到「分裂」，從長年系統性種族問題，到喬治亞州參議員複選牽動的政治對立都是；最高法院右傾也造成進步派和保守派的緊張關係，選前就有倡議希望拜登增加大法官席次。

戴紹舉出四項為拜登上任後優先項目，他表示，拜登上任後首先要應對新冠病毒，需要制定有效的國家戰略、確實分配疫苗、發展新療法，以及投資公衛基礎建設。

戴紹說，至今有近三千萬人請領失業保險，成千上萬的小商家關門，美國經濟還在苦苦掙扎，經濟復甦對美國來說相當重要。

戴紹表示，氣候變遷在過去四年被忽略，拜登執政後要重新面對這些挑戰，且得嘗試重建美國的國際地位和找回國際盟友。

•兩黨恐「更多極化，合作有限」

戴紹表示，「美國嚴重兩極化已持續多年，政治極化的結果就是參議院在國家面臨挑戰時，已經失調。」他在喬治亞州聯邦參議員複選前一度憂慮，若共和黨 拿下關鍵兩席次，繼續掌握參議院多數，則美國將持續維持深刻對立。一月初舉行的喬州參議員複選，由民主黨候選人勝出。

政治極化指政治人物和民眾在政治或政策議題上的立場南轅北轍，中立消失，彼此難以妥協且差距日益擴大。

戴紹舉例，新冠肺炎紓困方案難達成共識；美國要加入國際社群共同解決氣候變遷議題，但許多共和黨人非常不情願；拜登想要擴大歐記健保，但共和黨人非常反對歐記健保，拜登可能難以應對這項挑戰。

戴紹表示，因為拜登和共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）有長期友誼，且在很多議題上都合作過；基於這層關係，兩黨關係可能還有一些機會，但他憂心未來會看到「更多極化，合作有限」。

•需接觸共和黨 邀請到白宮作客

拜登多次表示要邀請共和黨一起合作重建美國，戴紹說，拜登有很多事情可以做，首先需要接觸共和黨人，邀請他們到白宮作客；若拜登想要與共和黨領導階層發展密切的工作關係，這是重要的。此外就要看共和黨人是否投桃報李，目標希望美國明年可以重塑政局。

此外，戴紹說，總統獲得全國越多的支持，將可以給國會製造政治壓力去行動；拜登要做一個好的溝通者，拜登團隊應該確保拜登的訊息足夠清晰，且拜登需要和許多組織領導人、企業老闆、州長和市長等人聯繫，整併不同意見，就有機會強化議題，國會就會願意回應。

•最高法院右傾 改變結構非必要

談到川普在任期內提名三位保守派大法官，讓最高法院右傾，墮胎權、歐記健保等重要法案都面臨翻盤風險；戴紹說，他非常擔心最高法院右傾，將會多方面影響公共政策，但比較好的做法應該是，國會主動來澄清法律，不要給最高法院太多做決定的空間。

此外，戴紹說，未來逐步任命一些比較溫和的法官，就能起到修正的作用；增加席次目前來說不是正確做法，改變法院本身結構也非必要。

•照顧少數族群 先滿足住房需求

戴紹表示，美國人都認識到制度性種族主義，這是美國文化的一部分，美國各級政府政策的一部分，也是經濟的一部分（這造成了經濟上巨大不平等）。

戴紹說，拜登政府應當從多面向考慮種族問題，最首要的就是健康與教育；在新冠肺炎大流行當口，住房是少數族群的關鍵問題，要照顧少數族群，就要滿足他們的住房需求。

在經濟層面，戴紹說，政府需盡力而為，例如調高基本工資，著手處理少數族裔所面臨的諸多弱勢，包括他們在求職或競爭更高職位時，以及政府在檢視美國總體財富分配現況時。

戴紹為民主黨前國會議員，曾任八年聯邦眾議員、18年聯邦參議員，2001年到2003年出任參院多數黨領袖，並數度率團訪問台灣。