我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卸任前持續加碼抗中力道 龐培歐宣布制裁6中港官員

1張圖看疫情：全球死亡病例破200萬

馬州進入緊急狀態 2萬國民兵駐華府、國家廣場全關

記者張筠／華盛頓報導
國會山莊附近全部戒嚴，國家廣場15日全部關閉。（記者張筠 / 攝影）
國會山莊附近全部戒嚴，國家廣場15日全部關閉。（記者張筠 / 攝影）

國家公園管理局(NPS)15日宣布，華府的國家廣場(National Mall)從15日關閉至21日，為下周拜登總統就職典禮戒嚴，目前僅有兩團體獲批在就職典禮當天集會；華府市長包瑟(Muriel Bowser)15日重申要求全國民眾在家觀看就職，降低軍警人員的安保壓力，同時也配合華府的防疫政策；馬州州長霍根(Larry Hogan)同日也宣布全州進入緊急狀態，因應下周「可能的暴亂」。

NPS表示，國家廣場外已全部築起圍欄，附近幾乎所有道路都已關閉，進出民眾和車輛都須出示有效證件，並接受安檢；NPS指，目前僅批准兩個群體在總統就職典禮當天「行使憲法第一修正案的權力」，分別在美國海軍紀念廣場(U.S. Navy Memorial)和約翰馬歇爾公園(John Marshall Park)集會，集會人數受限，且參與者進入限制區前要接受安檢。

包瑟再次要求全國民眾20日在家觀看就職典禮，以配合首都的安全及防疫政策；華府市中心已有多條道路關閉，13個地鐵站也將關閉至21日。

霍根15日下午也宣布全州進入緊急狀態，讓州府可及時調度軍警力量，因應就職典禮期間的任何隱患，此外霍根也要求總統宣布進入「災難狀態」(presidential disaster declaration)，以補貼各州和地方政府應對暴動的開銷；馬州已派1000國民兵進駐華府。

目前有逾2萬國民兵(National Guard)進駐華府，國會山莊附近幾乎每個街口都有軍警把守，面對「國民兵是否會給民眾帶來恐慌」一問，包瑟表示，國民兵主要是支援、加強華府維穩能力，確保華府在增強國會山莊警力的同時，也有能力照顧到整個城市的治安，不至於出現「安保缺口」，讓民眾可以更放心。

此外包瑟也指，市府沒有明令要求市區內的酒店必須在就職典禮期間關門，以滿足部分軍警、執法人員及其他必要行業需求，「各酒店可自行評估安全狀況，決定是否要在下周繼續營業」。

包瑟表示，大量國民兵駐守華府是為防止華府其他地區出現「安保缺口」，不是要增加民眾...
包瑟表示，大量國民兵駐守華府是為防止華府其他地區出現「安保缺口」，不是要增加民眾恐慌。（記者張筠 / 攝影）

華府 國民兵 馬州

上一則

遭斷線強力反擊 Parler籲法官下令亞馬遜恢復連線

延伸閱讀

馬州現2例新冠變種B-117！未滿65歲夫婦確診 1人曾出國

馬州現2例新冠變種B-117！未滿65歲夫婦確診 1人曾出國
新冠變種病毒B-117 馬州也確診2例

新冠變種病毒B-117 馬州也確診2例
減稅、發錢 馬州提10億紓困

減稅、發錢 馬州提10億紓困
遭點名疫苗進度落後 喬治王子郡：需協助非批評

遭點名疫苗進度落後 喬治王子郡：需協助非批評

熱門新聞

總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

2021-01-13 21:25
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒；小圖為身懷重武器的阿拉巴馬州男子Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(美聯社、取材自臉書)

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

2021-01-10 21:43
總統當選人拜登就任後首要之務是發出紓困金，民眾可能最快2月初可再收到紓困支票。(美聯社)

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

2021-01-11 21:42
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

2021-01-14 15:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途

川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途