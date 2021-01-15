馬州進入緊急狀態 2萬國民兵駐華府、國家廣場全關

國會山莊附近全部戒嚴，國家廣場15日全部關閉。（記者張筠 / 攝影）

國家公園管理局(NPS)15日宣布，華府 的國家廣場(National Mall)從15日關閉至21日，為下周拜登總統就職典禮戒嚴，目前僅有兩團體獲批在就職典禮當天集會；華府市長包瑟(Muriel Bowser)15日重申要求全國民眾在家觀看就職，降低軍警人員的安保壓力，同時也配合華府的防疫政策；馬州 州長霍根(Larry Hogan)同日也宣布全州進入緊急狀態，因應下周「可能的暴亂」。

NPS表示，國家廣場外已全部築起圍欄，附近幾乎所有道路都已關閉，進出民眾和車輛都須出示有效證件，並接受安檢；NPS指，目前僅批准兩個群體在總統就職典禮當天「行使憲法第一修正案的權力」，分別在美國海軍紀念廣場(U.S. Navy Memorial)和約翰馬歇爾公園(John Marshall Park)集會，集會人數受限，且參與者進入限制區前要接受安檢。

包瑟再次要求全國民眾20日在家觀看就職典禮，以配合首都的安全及防疫政策；華府市中心已有多條道路關閉，13個地鐵站也將關閉至21日。

霍根15日下午也宣布全州進入緊急狀態，讓州府可及時調度軍警力量，因應就職典禮期間的任何隱患，此外霍根也要求總統宣布進入「災難狀態」(presidential disaster declaration)，以補貼各州和地方政府應對暴動的開銷；馬州已派1000國民兵 進駐華府。

目前有逾2萬國民兵(National Guard)進駐華府，國會山莊附近幾乎每個街口都有軍警把守，面對「國民兵是否會給民眾帶來恐慌」一問，包瑟表示，國民兵主要是支援、加強華府維穩能力，確保華府在增強國會山莊警力的同時，也有能力照顧到整個城市的治安，不至於出現「安保缺口」，讓民眾可以更放心。

此外包瑟也指，市府沒有明令要求市區內的酒店必須在就職典禮期間關門，以滿足部分軍警、執法人員及其他必要行業需求，「各酒店可自行評估安全狀況，決定是否要在下周繼續營業」。