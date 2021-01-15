遭斷線強力反擊 Parler籲法官下令亞馬遜恢復連線

保守派社交平台Parler今天呼籲聯邦法官下令亞馬遜（Amazon）網路服務部門讓他們恢復連線。美聯社

保守派社交平台Parler今天呼籲聯邦法官下令亞馬遜 （Amazon）網路服務部門讓他們恢復連線。亞馬遜因Parler未能管控平台上煽動暴力的內容，切斷Parler的網路伺服器連線。

法新社報導，Parler和亞馬遜（Amazon）雙方律師透過電話向聯邦地方法官羅斯坦（Barbara Rothstein）表達各自立場，法官保證會盡快做出裁決。

Parler一方面尋求緊急命令，迫使亞馬遜網路服務部門恢復伺服器連線；另一方面，Parler也就此事提出告訴。

Parler委任律師葛羅斯貝克（David Groesbeck）表示：「Parler還沒幫網站找到網路代管服務。」他還說：「要亞馬遜恢復伺服器連線並不難，既不麻煩，也不傷財。」

亞馬遜委任律師多蘭（Ambika Doran）則反駁指出，Parler平台上鼓吹強暴、謀殺、凌虐的言論內容都已經呈交法院，而且這些都「只是冰山一角」。

川普 支持者上週強闖國會大廈，並聲稱會再發起暴力示威，尤其是在總統當選人拜登（Joe Biden）宣誓就職當日。占領國會事件引發美國 多家網路巨擘相繼封鎖美國總統川普（Donald Trump）的帳號。

葛羅斯貝克告訴法官，Parler被下架後，執行長馬澤（John Matze）不但收到死亡威脅，還接到恐嚇信，廣告主也停止在Parler投放廣告，轉往其他平台。

Parler在訴狀中表示，亞馬遜未通知即停止服務，已經違反合約。Parler也指控亞馬遜此舉是在暗助Parler競爭對手推特公司（Twitter），違反了反托拉斯法。