我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卸任前持續加碼抗中力道 龐培歐宣布制裁6中港官員

1張圖看疫情：全球死亡病例破200萬

遭斷線強力反擊 Parler籲法官下令亞馬遜恢復連線

中央社舊金山14日綜合外電報導
保守派社交平台Parler今天呼籲聯邦法官下令亞馬遜（Amazon）網路服務部門讓他們恢復連線。美聯社
保守派社交平台Parler今天呼籲聯邦法官下令亞馬遜（Amazon）網路服務部門讓他們恢復連線。美聯社

保守派社交平台Parler今天呼籲聯邦法官下令亞馬遜（Amazon）網路服務部門讓他們恢復連線。亞馬遜因Parler未能管控平台上煽動暴力的內容，切斷Parler的網路伺服器連線。

法新社報導，Parler和亞馬遜（Amazon）雙方律師透過電話向聯邦地方法官羅斯坦（Barbara Rothstein）表達各自立場，法官保證會盡快做出裁決。

Parler一方面尋求緊急命令，迫使亞馬遜網路服務部門恢復伺服器連線；另一方面，Parler也就此事提出告訴。

Parler委任律師葛羅斯貝克（David Groesbeck）表示：「Parler還沒幫網站找到網路代管服務。」他還說：「要亞馬遜恢復伺服器連線並不難，既不麻煩，也不傷財。」

亞馬遜委任律師多蘭（Ambika Doran）則反駁指出，Parler平台上鼓吹強暴、謀殺、凌虐的言論內容都已經呈交法院，而且這些都「只是冰山一角」。

川普支持者上週強闖國會大廈，並聲稱會再發起暴力示威，尤其是在總統當選人拜登（Joe Biden）宣誓就職當日。占領國會事件引發美國多家網路巨擘相繼封鎖美國總統川普（Donald Trump）的帳號。

葛羅斯貝克告訴法官，Parler被下架後，執行長馬澤（John Matze）不但收到死亡威脅，還接到恐嚇信，廣告主也停止在Parler投放廣告，轉往其他平台。

Parler在訴狀中表示，亞馬遜未通知即停止服務，已經違反合約。Parler也指控亞馬遜此舉是在暗助Parler競爭對手推特公司（Twitter），違反了反托拉斯法。

亞馬遜 美國 川普

上一則

「一度以為要送命」 華府警員回憶國會防暴經歷

下一則

馬州進入緊急狀態 2萬國民兵駐華府、國家廣場全關

延伸閱讀

女性健康程式洩個資給FB 與聯邦達成和解

女性健康程式洩個資給FB 與聯邦達成和解
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休
亞馬遜數位廣告業務 今年成長居冠

亞馬遜數位廣告業務 今年成長居冠
保守派愛用的Parler遭下架 擬告亞馬遜

保守派愛用的Parler遭下架 擬告亞馬遜

熱門新聞

總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

2021-01-13 21:25
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒；小圖為身懷重武器的阿拉巴馬州男子Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(美聯社、取材自臉書)

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

2021-01-10 21:43
總統當選人拜登就任後首要之務是發出紓困金，民眾可能最快2月初可再收到紓困支票。(美聯社)

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

2021-01-11 21:42
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

2021-01-14 15:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途

川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途