警方徵求指認國會暴動參與者 網友張冠李戴傷及無辜

6日的國會山莊，混亂之中有暴民爬上圍墻。(美聯社)

國會大廈6日遭到挺川群眾攻占後，包括聯邦調查局(FBI)，華府 警察局(DC Police Department)在內等執法機構，紛紛呼籲民眾透過媒體報導或社群網站 影音分享指認暴徒身份。就在「鍵盤偵探」協助警方逮捕滋事者的同時，某些網友由於指認誤差，釀成張冠李戴的烏龍，導致無辜民眾淪為「全民公敵」。

國會暴亂發生後，有網友透過公開來源情資(Open-source intelligence，OSINT)，從社群網站照片當中指認帶著束帶塑膠手銬進入國會的兩名男子為蒙切爾(Eric Gavelek Munchel)、布洛克(Larry Rendell Brock)，聯邦調查局探員尋線將兩人分別逮捕。

水能載舟，亦能覆舟，公開來源情資迅迅、強大的功能，同樣可能發生錯誤。已退休的芝加哥 消防隊員昆塔維爾(David Quintavalle)便是實例。有網友聲稱，朝著後來宣告不治的國會大廈駐警丟擲滅火器的兇嫌就是昆塔維爾。

消防資訊網站「消防站」(Firehouse)報導，身份遭到誤認讓昆塔維爾「彷彿陷入地獄」。6日當天國會大廈發生暴動時，昆塔維爾根本不在華府，而在芝加哥一間超級市場裡買東西，幫妻子慶生。

他接受Patch.com訪問時說，身份遭到誤認讓他面臨極大困擾，「我的人生都被毀了」。

另外，曾是白人至上國族主義團體領導人的希姆巴克(Matthew Heimbach)也對馬里蘭州地方電視台FOX45指出，6日根本沒參加國會暴動，卻被網友誤認為是一名站在「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)錢斯利(Jacob Anthony Chansley)右後方、戴著眼鏡與口罩的男子，讓他困擾不已。

29歲的希姆巴克說，6日當天完全沒有到華府，而是在相隔600哩外的田納西州查塔努加(Chattanooga)。他說：「我陪我繼母在公園裡。」

對於遭到誤認，希姆巴克說，已經請教律師的意見，但不確定是否有辦法對特定人士提告。他說，非常希望搞錯對象的網友能夠道歉。