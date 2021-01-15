搭私人專機參加國會暴動 德州房地產女經紀人遭起訴　

德州房地產 經紀人珍娜‧萊恩(Jenna Ryan)搭乘私人專機前往華府參加6日的攻占國會大廈行動，從搭機到暴動全程透過社群網站分享，包括笑容滿面在國會大廈破碎窗前比出勝利手勢拍照，如今一一成為起訴書裡的呈堂證據。萊恩15日遭到聯邦調查官以參與暴力叛亂等罪名起訴。

華府特區 美國聯邦法院紀錄顯示，聯邦調查局(FBI)調查發現，臉書 用戶米勒(Brian Miller)5日臉書上傳照片中，標註帶著墨鏡的萊恩在德州登頓(Denton)美國三一航空機場(US Trinity Aviation Airport)搭成私人飛機，照片說明寫著：「我們好興奮！要前往華府參加停止偷竊集會(#StopTheSteal)。」

Here is Jenna Ryan of Frisco Texas admitting that she will be breaking windows! pic.twitter.com/cFmf1s9pqz — Zoey (@maveryleans) January 7, 2021

萊恩6日在國會大廈暴動現場的21分鐘臉書直播影片事後雖然刪除，但聯邦檢察官對法院表示，影片證明萊恩進入國會大廈，萊恩刪除影片之前已經被網友備份，另行上傳到YouTube網站供大眾觀看。

起訴書中指出，萊恩在直播影片中爆粗口說：「我們要XXX攻進去了，是死是活，都沒關係，我們走吧。」稍後她在影片中說：「大家都知道要找誰當房地產仲介了吧？找珍娜‧萊恩當房地產仲介。

萊恩稍後的影片中大喊：「為自由而戰」、「這是我們的國會」，影片畫面顯示她已經進入國會大廈。

住在德州弗瑞斯可(Frisco)除了從事房地產仲介還身兼生活導師的萊恩，遭到起訴罪名包括蓄意非法闖入禁區並在禁區停留、在國會大廈製造動亂等。

國會暴動事件後，萊恩接受「光譜新聞」(Spectrum News)專訪時說，參與攻占國會是「聽從我的總統下達的命令」，因為選舉被人動手腳。她說：「重點不在國會大廈被攻占，重點在於那棟建築物是我們老百姓擁有的。」

聯邦檢察官指出，6日暴動事件發生前，萊恩在臉書上傳在飯店浴室的鏡前自拍，並寫著：「我們要去攻占國會大廈了。他們現在都在那邊，這就是為什麼我們要來參加的原因，我們將要加入行動。祝我好運。」