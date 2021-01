搭私人專機參加國會暴動 德州房地產女經紀人遭起訴　

德州房地產 經紀人珍娜‧萊恩(Jenna Ryan)搭乘私人專機前往華府參加6日的攻占國會大廈行動,從搭機到暴動全程透過社群網站分享,包括笑容滿面在國會大廈破碎窗前比出勝利手勢拍照,如今一一成為起訴書裡的呈堂證據。萊恩15日遭到聯邦調查官以參與暴力叛亂等罪名起訴。

華府特區 美國聯邦法院紀錄顯示,聯邦調查局(FBI)調查發現,臉書 用戶米勒(Brian Miller)5日臉書上傳照片中,標註帶著墨鏡的萊恩在德州登頓(Denton)美國三一航空機場(US Trinity Aviation Airport)搭成私人飛機,照片說明寫著:「我們好興奮!要前往華府參加停止偷竊集會(#StopTheSteal)。」

Here is Jenna Ryan of Frisco Texas admitting that she will be breaking windows! pic.twitter.com/cFmf1s9pqz