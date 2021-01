67歲男後腦長巨大粉瘤 醫生花3天擠完「蛋沙拉膿液」

噁!美國 真人實境秀節目「Dr. Pimple Popper」主持人兼知名皮膚科醫師桑德拉‧李(Sandra Lee)日前分享一件令人震驚的案例,一名67歲男子丹尼斯(Dennis)與頭部的巨大粉瘤相處超過20年,且粉瘤日漸長大,如今已嚴重影響他的生活。丹尼斯近日找上Sandra Lee治療,才讓他恢復常人般的生活。

根據《太陽報》報導,來自密西根州 (Michigan)懷恩多特市(Wyandotte)的丹尼斯已與頭上粉瘤(皮脂腺囊腫)相伴超過20年,但腦後那顆巨大粉瘤漸漸變大,讓他沒辦法再帶上安全帽,就連睡覺也相當痛苦。他的妻子多娜(Donna)非常擔心他的情況,她很害怕若丹尼斯再不接受專業醫治,恐怕很快就會失去他。

These bumps are even BIGGER in person. What did I get myself into... 😩#drpimplepopper @TLC pic.twitter.com/SjCG8OP5TU