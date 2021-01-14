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川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途

川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途

本報編譯 莊蕙嘉
川普在這次彈劾過程中顯得意外的沉默及孤立無援。(美聯社)
川普在這次彈劾過程中顯得意外的沉默及孤立無援。(美聯社)

美國總統川普成了美國史上第一位被眾議院彈劾兩次的總統，和前年首次被彈劾時相比，這次不但有十名共和黨議員倒戈，連白宮律師團隊也未見積極護主行動。再加上長期作為發聲管道的私人推特帳號被永久停用，川普在這次彈劾過程中顯得意外的沉默及孤立無援。

2019年，川普動用行政資源施壓烏克蘭政府，要求調查政敵拜登父子。同年12月，眾院以濫用權力及妨礙國會罪名，表決通過彈劾川普。表決過程中共和黨展現團結，無人跑票，反倒是民主黨在兩項表決各有三及四人投反對票或棄權。

第一次彈劾案在共和黨掌握多數的參院自然被否決，川普雖成為繼強森和柯林頓之後第三位被彈劾的美國總統，但支持度不受影響，他更顯得意氣風發。

川普去年輸掉總統選戰後，不斷指控選舉有弊，拒絕承認敗選，頻頻透過推特和臉書呼籲支持者「戰鬥」。川粉6日闖進國會大搞破壞，騷亂造成五人死亡，有煽動之嫌的他難辭其咎。

眾院迅速發動第二次彈劾案，然而這一次，在敗選及距離政權交接只剩一周的情況下，內閣和白宮出現離職潮，白宮律師竟也沒有開會擬定法律策略，辦公室形同停止運作。

以往透過推特大鳴大放的川普在國會騷亂後被沒收帳號，他沒尋求法律協助，卻依賴參議員葛理漢打電話給參議員，在根本還沒開會的參院護盤。

眾院13日開始彈劾案辯論時，據稱川普在白宮後方的私人用餐區全程觀看。表決通過後，白宮官推上傳他的談話影片，隻字未提彈劾，但宣稱搞破壞的人絕不是他真正的支持者。

這一次，十位共和黨眾議員跑票支持彈劾案。參院多數黨領袖麥康諾雖然拒絕召開臨時會審理眾院彈劾案，卻也在致參院同事的信件中坦言「還沒決定是否支持彈劾」。

此一時也，彼一時也。第二次彈劾案過程的川普顯得意外的沉默，此時的他所擔心的，恐怕不是參院彈劾與否，而是離任後能否繼續在共和黨呼風喚雨，還有他的企業帝國前途。

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