圖輯／拜登下周任總統 華府史上最冷清就職前夕

國會周圍封路、架攔網。華盛頓記者張文馨／攝影

美國 總統當選人拜登20日將宣誓就職，典禮將在國會舉行，為了因應可能的安全與新冠威脅，國會和白宮 均已嚴密部署，商店、路段、停車場與地鐵 都要暫停關閉，直到就職典禮日結束才恢復，記者走訪國會與白宮附近，拍下史上最冷清的就職典禮前夕。

國會與白宮均有護欄阻隔民眾靠近，以國民兵搭配警力駐守，可見部分國民兵持槍戒備，除了遛狗、散步、運動或在國會工作者，均會被警方盤查，附近商家多數關閉，直到就職典禮日結束才復工。

有民眾行駛路經國會附近停等紅燈，在路中央開門下車拍照，捕捉國會山莊嚴防部署的一刻。

華府市長包瑟（Muriel Bowser）已宣布15日起關閉國會周圍的停車場，封閉連接白宮與國會之間的賓州大道、憲法大道與獨立大道等路段，通勤族仰賴的地鐵，也將在15日起取消停靠白宮與國會附近的13個站點；公車路線一併配合調整。

美國副總統潘斯14日前往全國救災管理局（FEMA）指揮中心，聽取就職典禮安全簡報；聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）表示，自6日國會暴亂至今，已逮捕超過100名示威者。