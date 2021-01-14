我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途

圖輯／拜登下周任總統 華府史上最冷清就職前夕

記者張文馨／華盛頓報導
國會周圍封路、架攔網。華盛頓記者張文馨／攝影
國會周圍封路、架攔網。華盛頓記者張文馨／攝影

美國總統當選人拜登20日將宣誓就職，典禮將在國會舉行，為了因應可能的安全與新冠威脅，國會和白宮均已嚴密部署，商店、路段、停車場與地鐵都要暫停關閉，直到就職典禮日結束才恢復，記者走訪國會與白宮附近，拍下史上最冷清的就職典禮前夕。

國會與白宮均有護欄阻隔民眾靠近，以國民兵搭配警力駐守，可見部分國民兵持槍戒備，除了遛狗、散步、運動或在國會工作者，均會被警方盤查，附近商家多數關閉，直到就職典禮日結束才復工。

有民眾行駛路經國會附近停等紅燈，在路中央開門下車拍照，捕捉國會山莊嚴防部署的一刻。

華府市長包瑟（Muriel Bowser）已宣布15日起關閉國會周圍的停車場，封閉連接白宮與國會之間的賓州大道、憲法大道與獨立大道等路段，通勤族仰賴的地鐵，也將在15日起取消停靠白宮與國會附近的13個站點；公車路線一併配合調整。

美國副總統潘斯14日前往全國救災管理局（FEMA）指揮中心，聽取就職典禮安全簡報；聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）表示，自6日國會暴亂至今，已逮捕超過100名示威者。

警力和國民兵進駐華府戒備，民眾仍可遛狗、運動。華盛頓記者張文馨／攝影
警力和國民兵進駐華府戒備，民眾仍可遛狗、運動。華盛頓記者張文馨／攝影
華府封閉國會與白宮附近路段，路上冷清。華盛頓記者張文馨／攝影
華府封閉國會與白宮附近路段，路上冷清。華盛頓記者張文馨／攝影
國民兵進駐華府戒備，民眾仍可遛狗、運動。華盛頓記者張文馨／攝影
國民兵進駐華府戒備，民眾仍可遛狗、運動。華盛頓記者張文馨／攝影
警方駐守17街上的白宮訪客入口。華盛頓記者張文馨／攝影
警方駐守17街上的白宮訪客入口。華盛頓記者張文馨／攝影
華府封閉國會與白宮附近路段，路上冷清。華盛頓記者張文馨／攝影
華府封閉國會與白宮附近路段，路上冷清。華盛頓記者張文馨／攝影
直到就職典禮前，約有2萬名國民兵進駐華府。華盛頓記者張文馨／攝影
直到就職典禮前，約有2萬名國民兵進駐華府。華盛頓記者張文馨／攝影
國民兵持槍在國會周圍戒備。華盛頓記者張文馨／攝影
國民兵持槍在國會周圍戒備。華盛頓記者張文馨／攝影
地鐵因應就職典禮維安，取消停靠白宮與國會附近的站點。華盛頓記者張文馨／攝影
地鐵因應就職典禮維安，取消停靠白宮與國會附近的站點。華盛頓記者張文馨／攝影

白宮 地鐵 美國

上一則

涉南海填海軍事化中國人士 美禁入境

下一則

川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途

延伸閱讀

拜登二階段經濟計畫 首推1.9兆美元經濟刺激方案

拜登二階段經濟計畫 首推1.9兆美元經濟刺激方案
拜登就職日前 紐約市未現可信威脅

拜登就職日前 紐約市未現可信威脅
馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰

馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰
專家：拜登恐被刻上「川普印記」 對中政策不變

專家：拜登恐被刻上「川普印記」 對中政策不變

熱門新聞

總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

2021-01-13 21:25
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒；小圖為身懷重武器的阿拉巴馬州男子Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(美聯社、取材自臉書)

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

2021-01-10 21:43
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
總統當選人拜登就任後首要之務是發出紓困金，民眾可能最快2月初可再收到紓困支票。(美聯社)

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

2021-01-11 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚
選舉官司失利又被彈劾 傳川普拒再付朱利安尼薪水

選舉官司失利又被彈劾 傳川普拒再付朱利安尼薪水
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審