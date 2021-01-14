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MIT著名華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅

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MIT著名華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅

記者劉晨懿之/波士頓報導
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)

聯邦檢察官今日稱，麻省理工學院(MIT)教授陳剛1月14日被捕且被控未向美國能源部披露來自中國多個實體的合同、任命和獎勵；還被刑事指控電匯詐騙、未能提交外國銀行賬戶報告，以及在納稅申報中作虛假陳述。陳剛將於今日下午遠程初次出庭。

陳剛是美國工程院院士，曾是MIT機械工程系首位華人主任。據檢方資料，陳剛是出生於中國的歸化美國公民，現擔任MIT Pappalardo 微米/納米工程實驗室主任和固態太陽能熱能轉換中心主任。

檢方資料稱，約從2013年起，陳剛在MIT的研究得到了美國各聯邦機構頒發的1900多萬元資助。至少从2017年至2019年，陳剛疑似在中國和中國實體擔任幾個顧問角色，在其申請並獲得美國能源部資助其MIT部分研究中，沒有按照要求披露。陳剛還疑似在2018年報稅表中沒有披露在中國維持了一個超過1萬美元的銀行賬戶。

據檢方，電匯詐騙指控最高可判處20年監禁、3年監禁釋放和最高25萬元罰款；虛假陳述指控最高可判5年監禁、3年監禁釋放和25萬元罰款。未提交外國賬戶指控最高可判5年監禁、3年監禁釋放和25萬元罰款。

據波士頓環球報，聯邦檢察官萊林(Andrew E. Lelling)在新聞發布會上稱，這並不是其辦公室針對著名研究人員隱瞞中國關係的第一起案件。他說，「與外國研究人員合作並不違法。撒謊是違法的。我們並不是專找中國公民或華裔來起訴。我們找的是行為，而不是種族。」

中國 美國公民 MIT

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