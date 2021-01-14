解密外星人？CIA公開大量UFO文件 聲稱「毫無保留」

示意圖／Ingimage

美國 中央情報局（CIA ）本週公布有關不明飛行物（UFOs）的數以千計文件，聲稱那些是CIA擁有的全部UFO紀錄。

「衛報」（The Guardian）報導，那些文件目前被完整收錄在「黑色保險庫」（Black Vault），這是用來收集已解密政府文件的線上資料庫。創設人葛林華爾德（John Greenewald Jr.）先前向CIA購買內含UFO文件的CD-Rom，其中包括約2700頁文件。

CIA聲稱那些是該局擁有的全部有關UFO的檔案，但葛林華爾德在他的網站指出，「可能無法全面驗證這種說法」。

部分報告內容包括在俄羅斯一座城鎮的神祕爆炸事件，以及第一手描述在亞塞拜然首都巴庫（Baku）附近見到一個飛行物體的奇怪景象。那些都是可能只會在科幻小說、而不是官方政府文件會讀到的內容。

但是部分文件內容難以判讀以及其確實用途不明。葛林華爾德告訴Vice傳媒旗下科技網站「主機板」（Motherboard），中情局使用非常「過時」的檔案格式來保存，導致要分析那些資料非常困難。

葛林華爾德告訴「主機板」：「老舊的檔案格式讓人很難基於任何研究目的來閱讀和使用那些文件。」

大量釋出文件的時機，似乎正值有關UFO或不明空中現象（UAP）引發美國國會議員關注之際。

美國國會去年12月底通過的支出法案，包括規模9000億美元的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）經濟振興方案，指示國家情報總監與國防部長必須在6個月內，針對不明空中現象提出報告。

美國參議院 情報委員會指示，情報和國防單位應該在報告中特別交代任何「與敵對外國政府的關聯」，以及「對美國軍方資產和設施所構成的威脅」，顯示美國國會議員懷疑，是否有任何敵對國家可能是這類怪誕UFO目擊事件的幕後黑手。

參議院情報委員會主席、共和黨籍佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）接受一個邁阿密新聞網站訪問時表示，議員更擔心的是見到來自美國敵手的科技進展，而非外星生命跡象。

他說：「坦白說，如果真的是有東西來自外太空，可能還比那是中國、俄羅斯或其他對手的某些科技進展事實來得好。」