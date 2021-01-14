我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2307萬 逾38萬例病亡

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

解密外星人？CIA公開大量UFO文件 聲稱「毫無保留」

中央社／舊金山13日綜合外電報導
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

美國中央情報局（CIA）本週公布有關不明飛行物（UFOs）的數以千計文件，聲稱那些是CIA擁有的全部UFO紀錄。

「衛報」（The Guardian）報導，那些文件目前被完整收錄在「黑色保險庫」（Black Vault），這是用來收集已解密政府文件的線上資料庫。創設人葛林華爾德（John Greenewald Jr.）先前向CIA購買內含UFO文件的CD-Rom，其中包括約2700頁文件。

CIA聲稱那些是該局擁有的全部有關UFO的檔案，但葛林華爾德在他的網站指出，「可能無法全面驗證這種說法」。

部分報告內容包括在俄羅斯一座城鎮的神祕爆炸事件，以及第一手描述在亞塞拜然首都巴庫（Baku）附近見到一個飛行物體的奇怪景象。那些都是可能只會在科幻小說、而不是官方政府文件會讀到的內容。

但是部分文件內容難以判讀以及其確實用途不明。葛林華爾德告訴Vice傳媒旗下科技網站「主機板」（Motherboard），中情局使用非常「過時」的檔案格式來保存，導致要分析那些資料非常困難。

葛林華爾德告訴「主機板」：「老舊的檔案格式讓人很難基於任何研究目的來閱讀和使用那些文件。」

大量釋出文件的時機，似乎正值有關UFO或不明空中現象（UAP）引發美國國會議員關注之際。

美國國會去年12月底通過的支出法案，包括規模9000億美元的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）經濟振興方案，指示國家情報總監與國防部長必須在6個月內，針對不明空中現象提出報告。

美國參議院情報委員會指示，情報和國防單位應該在報告中特別交代任何「與敵對外國政府的關聯」，以及「對美國軍方資產和設施所構成的威脅」，顯示美國國會議員懷疑，是否有任何敵對國家可能是這類怪誕UFO目擊事件的幕後黑手。

參議院情報委員會主席、共和黨籍佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）接受一個邁阿密新聞網站訪問時表示，議員更擔心的是見到來自美國敵手的科技進展，而非外星生命跡象。

他說：「坦白說，如果真的是有東西來自外太空，可能還比那是中國、俄羅斯或其他對手的某些科技進展事實來得好。」

美國 CIA 參議院

上一則

參議員「辱華」推文延燒 47州、1.5萬華人連署要求道歉

延伸閱讀

補足2000元 拜登再推紓困 每人或加發1400元

補足2000元 拜登再推紓困 每人或加發1400元
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
前國安部高官投書：川普提早下台 激進川粉才會死心

前國安部高官投書：川普提早下台 激進川粉才會死心
擁資深外交經歷 拜登提名伯恩斯任中情局長

擁資深外交經歷 拜登提名伯恩斯任中情局長

熱門新聞

一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
一位共和黨消息人士向CNN記者透露，部分內閣部長已開始初步探討啟動憲法第25號修正案，迫使川普下台。（Getty Images）

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

2021-01-06 22:25
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒；小圖為身懷重武器的阿拉巴馬州男子Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(美聯社、取材自臉書)

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

2021-01-10 21:43
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
總統當選人拜登就任後首要之務是發出紓困金，民眾可能最快2月初可再收到紓困支票。(美聯社)

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

2021-01-11 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休