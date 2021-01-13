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Ｑ&A／二次彈劾川普 為阻再選總統？取消卸任福利？

推特之後…Snap也永久封殺川普帳號

中央社／舊金山13日綜合外電報導
社群媒體公司Snap發言人在聲明中說，公司將對美國總統川普的多媒體通訊應用程式Snapchat帳號永久停權。(路透)
社群媒體公司Snap發言人在聲明中說，公司將對美國總統川普的多媒體通訊應用程式Snapchat帳號永久停權。(路透)

社群媒體公司Snap發言人今天在聲明中說，公司將對美國總統川普的多媒體通訊應用程式Snapchat帳號永久停權。

路透社報導，示威群眾上週闖入美國國會大廈引發暴力衝突後，Snap就已宣布無限期停用川普帳號。臉書（Facebook）和Instagram（IG）當時也說，將持續封鎖川普的帳號，至少直到總統政權交接完成為止。

Snap表示，已決定永久禁用川普帳號，以「符合公共安全利益，而且是基於他試圖傳播不實訊息、仇恨言論及煽動暴力」。

推特（Twitter）上周以有進一步煽動暴力之虞為由，永久停用川普的推特帳號。

推特執行長多爾西（Jack Dorsey）今天說，禁止川普使用推特是「正確的決定」，但也坦言這項禁令樹立危險的先例。

多爾西推文說：「採取這些行動的必要性引發輿論分歧，這讓我們分裂，限制了澄清、挽救及學習的可能性。而此樹立一個我覺得危險的先例：個人或公司在全球公眾對話中擁有權力。」

谷歌（Google）旗下影音平台YouTube昨天表示，已移除川普頻道的新增內容，因為內容違反平台禁止煽動暴力的政策。YouTube聲明說，川普頻道至少7天不得上傳新的影音內容或啟動串流直播，且禁令可能會延長。

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