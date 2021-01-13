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美單日增4327死再創新高 2本土變種病毒現蹤傳染力強

編譯林育正／綜合13日電
美國12日超過4300人染疫死亡，累計染疫人數也達2300萬人。圖為佛州民眾開車排隊打疫苗。(路透)
美國12日超過4300人染疫死亡，累計染疫人數也達2300萬人。圖為佛州民眾開車排隊打疫苗。(路透)

美國單日新冠肺炎死亡人數再現新高，12日超過4300人染疫死亡；此外俄亥俄州的研究員更發現兩種傳染力更強，源自美國本土的新變種病毒

根據約翰霍普金斯大學統計，12日的染疫死亡人數衝上4327人，為疫情爆發以來單日最高，使總死亡人數超過38萬5000人，快速接近第二次世界大戰的死亡人數。目前累計的染疫人數，也已達到2300萬人。

而在13日，俄亥俄州立大學的研究人員表示，發現兩種可能源自於美國本土的變種新冠病毒，其中一種新毒株更是12月下旬至1月上旬三個禮拜間，在俄州哥倫布(Columbus)造成感染的主要病毒。

研究人員表示，與最初在英國發現的變種病毒相似，美國的新毒株傳染力更強，但疫苗仍舊有效。聯邦疾病防治中心(CDC)表示，該研究尚未完整發布，但接下來將以未經同儕審核的形式先發表。

研究人員在俄州一名病患身上發現其中一種新毒株，帶有與英國變種病毒相同的變異；相較最初的新冠病毒，「哥倫布變種病毒」的基因有三處突變。

俄亥俄州大分子病理學部副主任，研究主要作者瓊斯(Dan Jones)表示：「哥倫布變種病毒有相同的基因骨架，但三處突變顯示病毒正在進化。」他說：「我們知道這不是來自英國或非洲南部的變種病毒。」

他還說：「病毒現在正處於突變階段，接下來幾個月將感染大肆散播，我們必須謹慎注意帶有好幾種突變的變種病毒。」俄亥俄州醫療廳首席醫療官范德霍夫(Bruce Vanderhoff)也表示：「新毒株的出現一點也不意外。」

俄亥俄州大威斯納醫學中心(Wexner Medical Center)首席科學長、研究共同作者莫勒(Peter Mohler)表示，目前還沒有資料顯示疫苗對新菌株無效。

他說：「現在最重要的是，取得更多變種病毒的相關資訊前，我們不必過度反應。我們必須了解突變對傳染的影響，以及是否加重病情。」

俄亥俄州 變種病毒 美國

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