補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
總統當選人拜登將於14日公布上台後的重大立法：大規模振興經濟與疫情紓困配套法案，目標在於挽救受疫情影響而持續衰退的美國經濟；拜登與民主黨國會議員先前都表示，12月底發放的600元紓困金額太少，拜登紓困法案中將包括再發放1400元紓困現金支票，讓民眾領到共計2000元的紓困金。
華爾街日報分析，拜登先前曾說，短期的緊急支出並不需要靠加稅或刪減預算達成，只需透過借款便可完成，因此拜登的紓困計畫經不會與加稅綁在一起。
華盛頓郵報報導，對於上台之後推出最新一波疫情紓困計畫，總統當選人拜登的構想是必須尋求兩黨國會議員的共同支持，例如預算規模應有所節制；拜登團隊的紓困案草案研擬已經進入收尾階段，助理也在12日對國會助理完成簡報，並說明整體計畫是以爭取跨黨派共識為基調。
報導指出，拜登預訂14日公布疫情紓困計畫內容，具體項目則包括為民眾發放2000元紓困現金支票、延長聯邦失業補助津貼發放期限、提供疫苗配送專款，以及為各州、城市、學校及托兒所等機構提供經費補助。
報導分析，雖然拜登上周曾說，紓困法案規模可能上看數兆元，但在爭取兩黨支持的前提下，最終版本的紓困法案規模極可能將控制在2兆元以下；不過，共和黨國會議員可能不願意投注更多預算，因為國會才剛通過共計大約4兆元的疫情紓困與振興經濟法案。
拜登之前已多次強調，就職之後優先要務就是讓疫情紓困法案與經濟振興法案能夠通過。即將成為新任參院多數黨領袖的舒默(Charles Schumer)12日在寫給民主黨同僚的信中，呼應了拜登的論點。
舒默在信中寫道，一旦新科參議員就位，副總統賀錦麗也宣誓就職，民主黨掌握參議院多數席次，疫情紓困法案將是「我們的第一立法要項」。
民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)、麻州聯邦眾議員普斯莉(Ayanna Pressley)12日就發表聯名信，爭取名稱為「嬰兒基金」(Baby Bonds)的立法，希望讓每名美國兒童擁有存著1000元的銀行戶頭，等到年滿18歲時即可動用。
拜登競選期間曾表示，當選之後將加徵企業稅及富人稅，因此個人年收入超過40萬元，所得稅與資本利得(capital gains)都將調高，川普總統任內為企業提供的大幅減稅優惠則將取消。
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