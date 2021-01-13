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Ｑ&A／二次彈劾川普 為阻再選總統？取消卸任福利？

楊安澤宣布參選紐約市長 設紐約人民銀行 發貧戶現金

記者和釗宇／紐約報導
華裔企業家、前民主黨總統參選人楊安澤13日通過推特宣布參選紐約市長。(美聯社)
華裔企業家、前民主黨總統參選人楊安澤13日通過推特宣布參選紐約市長。(美聯社)

華裔企業家、前民主黨總統參選人楊安澤13日通過推特宣布參選紐約市長，他的競選綱領將和競選總統時「全民基本收入」(UBI)的主張相似，計畫為全市50萬低收入人群每年發放2000元到5000元的現金。

他表示，「我們需要實現馬丁·路德·金恩(Martin Luther King Jr.)的夢想，為最需要的人保證最低收入。」Dailynews報導，根據一份文件，楊安澤預計這筆支出每年為10億元；無論有無合法移民身分、有無犯罪經歷，低收入民眾都有資格拿到這筆錢。

楊安澤表示，若當選他將成立「紐約人民銀行」(People’s Bank of New York City)，按月發放這筆資金；然而，受疫情影響，紐約市目前深陷財政危機，楊安澤並未提及如何籌集這筆資金。

有關教育，楊安澤目前支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)；他日前表示，SHSAT是亞裔重要的上升階梯，紐約市教育改革的關鍵並不在SHSAT，而是應該擴大優質教育資源，紐約市不應該在族裔之間搞零和遊戲，應該有足夠多的好學校，容納更多好學生；但他的態度也有反復，楊安澤此前也曾在推特表態稱SHSAT是一項糟糕的制度，SHSAT不應作為特殊高中錄取的唯一指標。

楊安澤預計明日將在晨邊公園(Morningside Park)發表競選演說；目前紐約市長競選戰況激烈，民主黨內的領頭羊包括布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)和市主計長斯靜格(Scott Stringer)，華爾街支持的花旗集團非洲裔副董事長麥奎爾(Ray McGuire)則在最近六周內籌款額達到500萬元。

紐約市 楊安澤 低收入

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