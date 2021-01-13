美禁止新疆棉製品和蕃茄進口 指中國壓迫維族勞動

美國以維吾爾族遭強迫勞動為由，禁止中國新疆棉花製品和蕃茄進口。圖為新疆阿圖什拘留設施。(美聯社)

美國 將禁止來自中國 新疆的所有棉花製品和蕃茄入境，華府聲稱當地維吾爾族受到北京當局壓迫。

這是美國因一些公司被控虐待勞工而加強施壓中國的最新舉措。美國指稱，中國政府在「再教育」中心拘留超過100萬維吾爾和其他少數民族，但北京否認。

美國國土安全部代理副部長Kenneth Cuccinelli周三對記者表示：「強迫勞動是現代奴役的一種形式。『中國製』不僅標明原產國，也是一個警告標籤。」

海關與邊境保護局（CBP ）代理局長Mark Morgan說，在CBP調查之後，依所謂的暫扣令（WRO）被扣在美國進口港的貨物，包括日常消費產品，例如服飾、紡織品、蕃茄種籽、罐裝蕃茄和蕃茄醬。WRO也將適用於在其他國家生產製造、使用新疆棉和蕃茄的商品。

根據CBP貿易辦公室執行助理專員Brenda Smith，過去一年，美國從中國進口90億美元的棉製品和1000萬美元的蕃茄。

美國服裝鞋類協會（AAFA）、美國零售聯合會（NRF）、美國零售業領導協會（RILA）和美國時尚產業協會（USFIA）發表聲明，要求CBP分享做成調查結論的證據。他們也要求該機關「分享執行舉措，以便產業可以進一步勤於落實並擴大發揮CBP的努力。」

海關與邊境保護局去年9月表示，擬制定一項暫扣令，涵蓋新疆的所有棉花、紡織品和蕃茄。該局2020年已針對3家新疆的髮飾和服飾生產商發布暫扣令。

美國總統當選拜登曾將中國針對維吾爾族的大規模拘留和再教育稱為「種族滅絕」，呼籲國際社會採取一致立場。