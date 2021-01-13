只打1劑 嬌生疫苗試驗：接種第57天所有人皆有抗體

早期試驗顯示嬌生的單劑新冠疫苗安全無虞。(路透)

根據新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine）周三公布的試驗數據，嬌生（Johnson & Johnson）備受期待、只需施打一劑的新冠疫苗 安全無虞，在年輕和年長志願者群體都能產生免疫反應。

嬌生科學家隨機指派18至55歲和65歲以上健康成人，接種該公司高或低劑量疫苗，或者安慰劑。18至55歲族群的部分志願參與者也被選中接種第二劑疫苗。

根據數據，28天後，大部分志願者都能產生中和抗體。到第57天，不管劑量或年齡群，所有志願者都出現中和抗體。最常見的副作用是發燒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛和注射部位腫痛。

嬌生科學長Paul Stoffels說，第一和第二期臨床試驗顯示，單劑疫苗「能產生可持續抗體」。他補充，此事讓該公司有「信心」，疫苗能很有效的對抗病毒。

該試驗測試了805名志願者。嬌生可望本月稍晚公布對4萬5000名志願者進行的第三期臨床試驗。嬌生新冠疫苗使用了與研發伊波拉疫苗相同的技術。

美國 官員和華爾街分析師熱切期待嬌生疫苗獲准上市，最早可能是下個月。如果順利，會是美國繼輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）之後第三種獲准使用的疫苗。

但彭博資訊報導，可能要晚幾周時間到3月才能獲得核准。Stoffels受訪時表示，要到1月最後一周或2月第一周，才首次有機會分析疫苗最後一個階段的試驗數據，之後該公司將需要一到兩周的時間來分析數據，並為美國和其他地區的監管機構準備文件。

Stoffels說：「我們希望並相信在3月間可能獲准。」

根據倫敦諮詢業者Airfinity Ltd.，按照目前的疫苗接種速度，美國要到2024年才能實現75%的群體免疫，也就是病毒停止傳播所需要達到的預估接種普及率。如果當選總統拜登 政府能夠加快疫苗接種速度，使其與預期的疫苗生產速度相符，也要到8月份才能實現群體免疫。