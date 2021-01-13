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眾院今表決彈劾川普 共和黨想支持但憂生命安全

記者羅曉媛／華盛頓報導
圖為懷俄明州的眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney)已表態將表決支持彈劾。美聯社
圖為懷俄明州的眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney)已表態將表決支持彈劾。美聯社

國會眾院13日就彈劾川普總統的決議案表決，鑑於民主黨占據多數席，決議案通過並無懸念，問題在於將有多少共和黨願投支持票；黨內領袖預計有10到20名共和黨眾議員將表決支持彈劾，但有消息指，實際想投票支持的共和黨議員更多，但因「擔心自己和家人的性命安危」不敢。

懷俄明州的眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney)已表態將表決支持彈劾，她是繼眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)和黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)之後，共和黨在眾院的第三大領袖；此外還有紐約州共和黨眾議員卡特科(John Katko)、伊州共和黨眾議員金辛格(Adam Kinzinger)等表示支持彈劾。

CNN引述消息人士報導，除了像錢尼這類展現出勇氣、公開表態支持的共和黨議員，實際還有更多支持彈劾的共和黨議員，但他們不會投支持票，原因是「懼怕川普」。

白宮和川普仍在不斷施壓這些共和黨議員，而這些議員有人表示「擔心自己和家人的生命安全」。

而在負責審理總統彈劾案的參院這邊，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)目前對民主黨二度彈劾川普一事保持低調；CNN引述消息人士指，麥康諾是「故意」保持沈默，想要以此放出「默許彈劾」的信號，他認為共和黨需要斬斷和川普的關係，重新向前。

共和黨 彈劾 川普

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