喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)法醫辦公室指出,53歲男子喬奇亞(Christopher Stanton Georgia)9日被家屬發現陳屍艾帕瑞塔(Alpharetta)家中,胸前有槍傷,經調查已證實死亡原因為自殺。

根據華府 高等法院(Superior Court of the District of Columbia)紀錄,喬奇亞6日參加國會大廈暴動,以違反宵禁 及非法入侵輕罪罪名遭到起訴。華府地區6日晚間6時起進入宵禁,喬奇亞晚間7時15分與其他幾名群眾企圖闖入國會大廈管制區,遭到國會警察 局(Capitol Police)員警逮捕。

每日郵報(DailyMail)報導,警方紀錄顯示,喬奇亞的妻子9日上午打911電話報警,對警方指出家裡「到處都是血跡」,喬奇亞則陳屍於地下室。

警方報案紀錄顯示,家庭成員對於喬奇亞的死亡「錯愕不已」,員警在喬奇亞家中找到兩把SKS半自動步槍。

非法入侵輕罪刑則包括最高1000元罰金及最高180天有期徒刑。