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嬌生即將公布疫苗研發結果 但生產略有拖延

世衛：英國變種病毒株已擴散至50個國家地區

嬌生即將公布疫苗研發結果 但生產略有拖延

記者顏伶如／綜合報導
加州，一醫護人員接種新冠疫苗。(美聯社)
加州，一醫護人員接種新冠疫苗。(美聯社)

紐約時報報導，嬌生集團(Johnson & Johnson)很快就會宣布新冠病毒疫苗實驗報告結果，但由於製造環節發生延誤，生產量恐怕無法達到先前的預估標準。

報導指出，嬌生疫苗研發報告最快在兩周之內就會公布，某些嬌生集團外部的科學家指出，只需要施打一劑的嬌生疫苗，對於人體具有保護效果，比已經獲得緊急通過、需要兩劑施打的疫苗更有優勢，地方衛生機關作業程序得以簡化許多，還能紓解各地診所疫苗不足的窘境。另外，嬌生疫苗可以冷藏數月之久，不需要向其他疫苗一樣需要冷凍。

然而，第三劑新冠疫苗傳出即將問世的喜訊，卻同時伴隨著生產進度可能延後的消息。

2020年8月，嬌生集團與聯邦政府簽訂10億元合約，承諾在2021年2月底之前將生產1200萬劑新冠疫苗，到2021年6月底之前生產量則將提高到1億劑。

紐約時報指出，兩名消息人士指出，聯邦政府官員日前接獲嬌生集團告知，疫苗生產進度較原訂計畫的時程出現大約兩個月的耽擱，必須等到4月才可能恢復正常。根據原訂進度，嬌生集團在今年4月應該生產6000萬劑疫苗。

嬌生集團科學長史托佛斯(Paul Stoffels)指出，估計在1月底或2月初就會看到疫苗臨床實驗報告，疫苗是否安全且有效，屆時將會揭曉。至於疫苗生產的具體狀況，史托佛斯則不願透露。

結合聯邦政府與民間資源的疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)首席製造顧問納塔瑞斯特法尼(Carlo de Notaristefani)受訪時透露，嬌生疫苗目前出現生產延後，可能在3月就能趕上原本估計的生產量。

「神速行動」首席科學顧問史勞伊(Moncef Slaoui)2020年12月曾說，嬌生疫苗的問世可望讓疫情從此得以扭轉，但在12日的記者會上則改口說，原本估計在2月底可以獲得1200萬劑嬌生疫苗，但如今實際得到的數量可能只有「個位數字」的百萬劑。

史勞伊說，嬌生集團正在加緊努力，到了3月可望大幅增加疫苗生產規模，到了4月間又可望進一步提高。

疫苗 紐約時報 聯邦政府

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