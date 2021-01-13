美12月核心CPI增速放緩 新冠疫情升溫衝擊需求

新冠疫情升溫，讓美國12月核心通膨率的增速放緩。美聯社

美國 12月消費者物價指數（CPI）上揚，因汽油消費增加推升油價；不過，核心通膨率的增速放緩，主因新冠疫情 升溫持續衝擊美國經濟。

美國勞工部13日公布的數據顯示，12月CPI較去年同期上升1.4%，略高於經濟學家預測的1.3%，也高於11月時的1.2%。但剔除食品與能源成本後的核心CPI，月比僅上升0.1%，不如11月時的0.2%，年比增幅則為1.6％，與11月相同。

美債殖利率快速攀升之際，市場正密切關注通膨是否逐步上揚；今年以來，債券殖利率持續上漲，反映投資 人對通膨的預期升高；市場人士觀察未來通膨預期的指標「平衡通膨率」（10年期公債及同天期抗通膨債券的殖利率差），12日為2.07%，反映投資人預期未來10年的平均通膨率將位於這個水準。

雙線資本公司執行長、「新債券天王」岡雷克（Jeffrey Gundlach）表示：「我認為，一旦通膨上升，將對市場產生重大影響。」他並預測，美國通膨率將在5月或6月升抵3%。

新冠疫情對通膨造成特殊的衝擊，去年的封鎖措施迫使經濟停擺時，物價急遽下滑，且各領域所受影響差異極大；例如，疫情期間的房租重挫，但房價卻不斷上漲；策略師也指出，服務業的物價雖然受到壓抑，但商品價格卻不斷攀升。

Bleakley顧問集團投資長布卡瓦（Peter Boockvar）也預期通膨率將升至3%；他說：「我認為通膨壓力正在累積，這也將是今年的重大題材。」