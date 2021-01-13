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傳拜登將提名前期交會主席掌證交會 料加緊監管

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
詹斯勒當年負責監管衍生性金融商品交易時以立場強硬著稱。取材自維基百科
詹斯勒當年負責監管衍生性金融商品交易時以立場強硬著稱。取材自維基百科

美國媒體今天報導，美國總統當選人拜登可望提名歐巴馬政府時期商品期貨交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）掌管證券交易委員會。詹斯勒當年負責監管衍生性金融商品交易時以立場強硬著稱。

詹斯勒獲拜登延攬出任美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission, SEC）主席後，他可能縮減即將卸任的川普政府為鬆綁2008年全球金融危機後實施的監管措施所採取的一系列行動。

有鑑於詹斯勒以對抗華爾街勢力知名，那些支持對金融市場實行更嚴格控制的改革派人士很可能會為選擇詹斯勒而歡呼。

在美國前總統歐巴馬任內，詹斯勒在2009至2014年擔任美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission, CFTC）主席，他主導改革大規模換匯市場，這項金融工具在2008到2010年金融危機中占有顯著地位。

詹斯勒長期任職政府單位，在美國前總統柯林頓（Bill Clinton）執政期間曾經在財政部擔任高層官員。

在此之前，詹斯勒是華爾街巨擘高盛集團（Goldman Sachs）的高級主管，目前是著名的麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）管理學和經濟學教授。

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