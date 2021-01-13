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黨內支持流失 川普篤定二度遭彈劾

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

美國總統川普支持者6日強闖國會大廈造成5死，川普今天堅不為此承擔責任，不過，在川普篤定二度遭彈劾前夕，共和黨對他的支持出現鬆動，多人贊成將他免職。

美國副總統潘斯（Mike Pence）表示，他不會動用美國憲法第25修正案，連同過半數的內閣成員宣布川普不適任而予以免職，為腹背受敵的川普保住一線生機。

法新社報導，潘斯在致聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的信函中提到：「我不認為這個行動最符合我國利益。」

然而，眾議院還是給川普難堪，幾乎完全遵照政黨路線表決通過，呼籲潘斯採取行動將總統免職。

憲法第25修正案這條路行不通，但川普看來明天幾乎篤定將遭彈劾。裴洛西迅速宣布這項程序的監察人，眾院預計將在明天下午3時左右表決彈劾案。

川普1月6日發表演說時，聲稱他是去年11月大選的真正贏家，之後敦促支持者遊行到國會「戰鬥」。因而，據此對川普提出的「煽動叛亂」指控，幾乎肯定將獲得過半數國會議員支持。

川普稍早前往德州阿拉莫（Alamo），他在視察美國與墨西哥邊界圍牆時敦促民眾保持「和平與鎮定」。

1月6日，挺川群眾強闖國會大廈、與警察扭打、亂翻辦公室，一度迫使國會議員與潘斯暫停認證民主黨籍拜登勝選的程序。

川普堅稱，「每一個人」都覺得他的演講「完全適當」。他把自己可能遭彈劾的情況，稱為「持續進行政治史上最嚴重的獵巫」。

他警告，我們「總是想要避免暴力」，但他的支持者「怒火中燒」、「我從沒看過那麼猛烈的怒火」。

民主黨人幾乎肯定將在眾院通過川普的彈劾案。共和黨掌控的聯邦參議院看似不太可能會安排緊急會議，在川普1月20日任期結束前審理川普，但川普牢牢掌控的共和黨黨內已有數人倒戈。

根據「紐約時報」，聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）私下表示，他認為川普犯下足以遭彈劾的罪行。

在眾院，共和黨第3號人物錢尼（Liz Cheney）說，她將投票彈劾川普，稱川普的行為是對總統職位的「一種背叛」。

眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）稍早也說，不會要求黨員依循政黨路線投票，顯示川普的支持力量顯著衰落。另外也有4名共和黨籍聯邦眾議員公開表明將贊成彈劾案。

川普 彈劾 共和黨

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