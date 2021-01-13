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美國安顧問歐布萊恩解密印太戰略 靠印、台反制北京

編譯劉忠勇／綜合外電
美國國安顧問歐布萊恩將「美國印太戰略架構」報告解密。（路透）
美國國安顧問歐布萊恩將「美國印太戰略架構」報告解密。（路透）

距拜登上台不到一周，美國國安顧問歐布萊恩周二（12日）將「美國印太戰略架構」報告解密，其中主張讓印度加速崛起，並強化台灣對抗來犯的實力，以反制中國勢力坐大。

歐布萊恩公布這份由美國總統川普於2018年2月批准的文件，成為這三年來美國「支配的戰略方針」。歐布萊恩發布新聞稿說，選擇藉時機發表，目的是為展現美國對印太地區「維持長遠自由且開放的承諾」。

歐布萊恩在新聞稿中說：「北京方面正漸漸加大對印太國家施壓，使各國的自由和主權順服於中國共產黨所擘劃的命運共同體。美國的做法不同，我們希望確使盟邦和夥伴，都同享一個自由而開放的印太地區的價值觀和願望。」

這份文件對印太地區提出的看法是，北韓已不再構成威脅，印度在南亞獨霸一方，美國則與全球盟友合作，對抗中國藉恫嚇來傷害主權的行動。文件中認為，中國將採取「漸進強硬」措施，強制達成兩岸統一，並警告中國在人工智慧等先進科技的優勢地位「將對自由社會構成深遠威脅」。

以下是報告有關兩岸的部份：

有關中國

--中國「有意瓦解美國在本地區的同盟和夥伴關係，藉這些關係減弱間隙乘虛而入」。

--「中國設法在人工智慧、生物辨識在內的先進科技取得優勢，遂行威權統治之實。中國在這些方面的優勢地位「將對自由社會構成深遠威脅」。

--「中國將採取漸進強硬措施，強制達成兩岸統一。」

--應有所作為以「反制中國掠奪式的經濟手段，逼退外國競爭，損害美國經濟競爭力，順遂中共稱霸21世紀經濟的願望」。

--「建立國際共識，中國產業政策和不公平的貿易手段傷害了全球交易制度。」

--「與盟邦和志同道合的國家密切合作，防堵中國取得軍事和戰略實力。 」

有關台灣

--「設計並實施一套防衛戰略，以具備（但不限於）以下能力：（1）拒退中國在第一島鏈衝突時持久的海空優勢；（2）保衛第一島鏈國家，包括台灣」；（3）在第一島鏈以外所有領域取得優勢。」

--「協助台灣發展有效的非對稱國防戰略和實力，以利確保其安全、免遭恫嚇的自由、持久力、以及獨力和中國作戰的能力。」

中國 美國 台灣

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