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新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

WHO專家赴中查新冠起源 英小報曝龐培歐欲「重磅介入」

編譯周辰陽／綜合報導
美國國務卿龐培歐，攝於12日。（美聯社）
美國國務卿龐培歐，攝於12日。（美聯社）

為調查新冠病毒起源，世衛組織（WHO）專家小組將於14日飛往中國武漢英國每日郵報則接獲英方駐華府資深官員爆料，指離職在即的美國國務卿龐培歐準備「重磅介入」（bombshell intervention），要發表引人注目的新證據，再控新冠病毒是從中國科學院武漢病毒研究所外洩。

消息人士表示，龐培歐準備揭露的新證據將宣稱，新冠病毒並非從蝙蝠、穿山甲或其他生物自然跳到人類身上，而是武漢病毒研究所科學家培養的產物，並稱武漢病毒研究所與中共解放軍往來密切，內部的最高級保安區一直是軍民「共用」。

據指龐培歐還將指控WHO拒絕調查武漢病毒研究所的角色，目的是協助中方掩蓋事實。

英國外交部與國安消息人士則證實，已預期川普政府下台前會發表此一說法，同時也提前加以駁斥，稱英美情報圈都支持「所有可信科學證據都未指向（新冠肺炎）從實驗室外洩」觀點，「美國情報界公認觀點就是疫情的起源是自然界。」

太陽報則稱英國內閣正進入「紅色警戒」，防備川普政府臨下台前插手病毒起源調查。一位外交高層透露，未來幾天什麼事情都有可能發生，新冠病毒起源在他們找中共算帳的清單排第一。另一位政府內部人士補充，「愈來愈多談論」指向川普與龐培歐正在規畫，要對中共處理新冠疫情爆發的手法進行「毀滅性打擊」。

武漢 龐培歐 英國

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