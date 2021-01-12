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美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

疫情嚴峻 美憂中俄破壞美「疫苗供應鏈」

中央社／華盛頓12日綜合報導
美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納擔心來自中國和俄羅斯的威脅，會破壞美國新型冠狀病毒疫苗供應鏈。圖為莫德納新冠疫苗。(路透)
美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納擔心來自中國和俄羅斯的威脅，會破壞美國新型冠狀病毒疫苗供應鏈。圖為莫德納新冠疫苗。(路透)

美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納（William Evanina）今天說，他擔心來自中國和俄羅斯的威脅，會破壞美國新型冠狀病毒疫苗供應鏈。

伊凡尼納在「華盛頓郵報」一場線上活動中表示，美國的敵人曾試圖干擾美國政府疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）。

他說：「我們的敵人正試圖破壞（疫苗）供應鏈。」記者問他特別擔心哪些敵人會採取上述行動，伊凡尼納回道：「我現在會說是中國和俄羅斯。」

中國和俄羅斯大使館並未立即回應置評要求。美國指控與這兩國政府有關的駭客企圖竊取疫苗研發機密資料，俄羅斯和中國一再否認。

美國新型冠狀病毒疾病染疫和死亡人數持續激增，過去一周，平均一天在全國奪走約3200條人命，與此同時，各州正忙著加快疫苗接種作業。

根據路透社統計，疫情爆發10個多月以來，美國已累計近37萬5000人病故。

伊凡尼納說，國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）正在與美軍及美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）合作，確保疫苗「從產地到最終接種」的「運輸」安全。

美國 疫苗 中國

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