疫情嚴峻 美憂中俄破壞美「疫苗供應鏈」
美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納（William Evanina）今天說，他擔心來自中國和俄羅斯的威脅，會破壞美國新型冠狀病毒疫苗供應鏈。
伊凡尼納在「華盛頓郵報」一場線上活動中表示，美國的敵人曾試圖干擾美國政府疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）。
他說：「我們的敵人正試圖破壞（疫苗）供應鏈。」記者問他特別擔心哪些敵人會採取上述行動，伊凡尼納回道：「我現在會說是中國和俄羅斯。」
中國和俄羅斯大使館並未立即回應置評要求。美國指控與這兩國政府有關的駭客企圖竊取疫苗研發機密資料，俄羅斯和中國一再否認。
美國新型冠狀病毒疾病染疫和死亡人數持續激增，過去一周，平均一天在全國奪走約3200條人命，與此同時，各州正忙著加快疫苗接種作業。
根據路透社統計，疫情爆發10個多月以來，美國已累計近37萬5000人病故。
伊凡尼納說，國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）正在與美軍及美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）合作，確保疫苗「從產地到最終接種」的「運輸」安全。
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