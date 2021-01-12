我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

飛美最新規定 所有旅客登機前 須持新冠檢測陰性證明

「川普TV」如開張 能賺多少錢？ 分析師估計這麼多

編譯葉亭均／綜合外電
川普計畫卸任後開設「川普TV」。（美聯社）
川普計畫卸任後開設「川普TV」。（美聯社）

如果川普卸下美國總統身分後，決定開設一個新的社群媒體平台或「川普TV」頻道，能夠進帳多少？一些分析師粗略計算，一年可能賺進至少3億美元營收。

川普在曾表示計畫成立一個社群媒體平台、電視頻道，或是兩者都成立，而他上周五（8日）又重申這項計畫，當時他的個人帳號遭推特停權。川普在聲明中表示：「我們已與其他多方協商，很快將有重大消息宣布，我們也研議在近期內成立自家平台的可能性。」

在還沒發生國會暴動、推特帳號尚未被移除前，川普在推特擁有超過8800萬名追隨者。至於川普的臉書與Instagram帳號也都被暫時停權。

儘管現在無法判斷，在川普的7400萬選民或社群媒體追隨者中，有多少人願意付錢收看川普的節目和其他右翼聲音，但包括Richard Greenfield在內的LightShed Partner公司分析師預測，「川普TV」頻道可能向訂戶收費5美元的月費。在這樣的費率下，若有500萬名訂閱戶，將帶來3億美元的年營收。

不過，一大挑戰可能會是，會不會有一家大型科技或媒體公司願意收留川普TV。自從暴動事件爆發以來，科技大公司已迅速反對川普和右翼媒體。

Richard Greenfield和他的分析師團隊預測，川普TV將在今年推出，「基於過去一周發生的事情來看，有一大群消費者願意在川普下台後支持他是無庸置疑的，如果從訂閱戶角度而言，成立媒體事業不會有太大困難」。

分析師表示，川普可能必須利用開放式網路（open-web）訂閱，以繞過App商店的限制，而且可能必須在全美買下屬於自己的網路伺服器。就算亞馬遜或其他主要網路服務業者不願意提供川普這項服務，「其他雲端業者也會願意」。

川普 社群媒體 分析師

上一則

世界On Air／中國博士生命喪槍下 也談持槍「必要之惡」

下一則

川普在德州：不怕憲法第25修正案 不必為國會暴動負責

延伸閱讀

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄
前國土安全部官員：川普提早下台 激進川粉才能死心

前國土安全部官員：川普提早下台 激進川粉才能死心
愛國者隊主教練 拒絕川普頒發總統自由勳章

愛國者隊主教練 拒絕川普頒發總統自由勳章
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

熱門新聞

一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
一位共和黨消息人士向CNN記者透露，部分內閣部長已開始初步探討啟動憲法第25號修正案，迫使川普下台。（Getty Images）

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

2021-01-06 22:25
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
專家認為美國民眾明年才能擺脫疫情，重拾疫情前正常生活，圖為民眾2日趁著難得好天氣，戴著口罩到戶外走走的畫面。(Getty Images)

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

2021-01-05 09:48
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒；小圖為身懷重武器的阿拉巴馬州男子Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(美聯社、取材自臉書)

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

2021-01-10 21:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗
川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回
拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票
紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面