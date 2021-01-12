「川普TV」如開張 能賺多少錢？ 分析師估計這麼多

川普計畫卸任後開設「川普TV」。（美聯社）

如果川普 卸下美國總統身分後，決定開設一個新的社群媒體 平台或「川普TV」頻道，能夠進帳多少？一些分析師 粗略計算，一年可能賺進至少3億美元營收。

川普在曾表示計畫成立一個社群媒體平台、電視頻道，或是兩者都成立，而他上周五（8日）又重申這項計畫，當時他的個人帳號遭推特停權。川普在聲明中表示：「我們已與其他多方協商，很快將有重大消息宣布，我們也研議在近期內成立自家平台的可能性。」

在還沒發生國會暴動、推特帳號尚未被移除前，川普在推特擁有超過8800萬名追隨者。至於川普的臉書與Instagram帳號也都被暫時停權。

儘管現在無法判斷，在川普的7400萬選民或社群媒體追隨者中，有多少人願意付錢收看川普的節目和其他右翼聲音，但包括Richard Greenfield在內的LightShed Partner公司分析師預測，「川普TV」頻道可能向訂戶收費5美元的月費。在這樣的費率下，若有500萬名訂閱戶，將帶來3億美元的年營收。

不過，一大挑戰可能會是，會不會有一家大型科技或媒體公司願意收留川普TV。自從暴動事件爆發以來，科技大公司已迅速反對川普和右翼媒體。

Richard Greenfield和他的分析師團隊預測，川普TV將在今年推出，「基於過去一周發生的事情來看，有一大群消費者願意在川普下台後支持他是無庸置疑的，如果從訂閱戶角度而言，成立媒體事業不會有太大困難」。

分析師表示，川普可能必須利用開放式網路（open-web）訂閱，以繞過App商店的限制，而且可能必須在全美買下屬於自己的網路伺服器。就算亞馬遜或其他主要網路服務業者不願意提供川普這項服務，「其他雲端業者也會願意」。