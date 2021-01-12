世界On Air／中國博士生命喪槍下 也談持槍「必要之惡」

近日一位芝加哥大學中國博士生命喪槍下，讓治安惡化問題再度引起關注。Getty Images

近日一位優秀的芝大中國博士生命喪槍下，激起華人 社區的震撼與不滿，這類隨機持槍濫射事件，從去年以來越演越烈，除了讓人感慨治安惡化程度，也想問槍案氾濫是否與疫情 有關？而隨著華人持槍意願升高，擁槍自衛時機該如何拿捏，才不致誤蹈法網？

「在Free market花5美元，就可以買到槍證」，在芝加哥住了30多年的世界日報特派員黃惠玲說出親身體驗，她說，過去這幾個月來第一次有人人自危之感，「不敢在外隨便亂走，天黑就要趕快回家」。黃惠玲說，警界人士認為槍擊氾濫與疫情脫不了關係，「疫」外失業的經濟因素，讓不少人鋌而走險，而持槍的容易則助長了此一犯罪趨勢。

另外，疫情之下每個人都戴著口罩，也讓歹徒樣貌難以分辨，增加警方將之繩之以法的難度。而去年發生的佛洛伊德被警察壓頸致死案，引發的打砸燒搶，讓社會混亂脫序。隨著治安變差，黃惠玲說，近期芝加哥華埠便有4位華人死於槍案，這些都讓華人擁槍的心態從新奇轉為自保，「越來越多華人申請隱蔽攜槍證」。

「世界On Air 」這一集跨出了紐約，主播卓賢特別邀請世界日報芝加哥特派員黃惠玲來聊聊這幾天在各朋友圈熱騰騰的話題，從這樁她所採訪的新聞談到伊利諾州的槍枝法律，以及華人在擁槍自衛下，用槍的時機與標準。

「世界On Air」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。