前國土安全部官員：川普提早下台 激進川粉才能死心

前國土安全部助理部長茱麗葉．凱燕(Juliette Kayyem)12日以「讓美國 再度偉大激進主義如何落幕」為題，在「大西洋月刊」(The Atlantic)投書指出，讓川普 在總統任期屆滿之前提早下台，才能讓激進川粉死心，如此一來才能降低日後出現更多暴力衝突的風險。她寫道：「讓國家得以團結的方法，就是把暴力製造者以及煽動暴力的領袖隔離起來，川普曾是某些激進份子的北極星，而這顆星星變得越是黯淡，美國人民將會變得更加安全」。

凱燕指出，過去四年來，川普同時扮演著兩個角色，除了總統，也是神權主義者、網路奇幻主義者、白人至上 主義者及多種獨裁主義支持者的精神領袖，國會大廈遭暴徒攻占，印證川普第二種身份的影響力。

她寫道，煽動導致多人喪生的國會大廈暴動之前，川普雖然輸掉2020年大選，但政治前途其實仍有希望，只不過暴動發生後，川普將淪問政治邊緣人。除了被推特永久關閉帳號之外，前任福斯知名主持人比爾歐萊利(Bill O'Reilly)、美國職業高爾夫協會(PGA of America)都棄川普而去。

凱燕在文中分析，如果讓川普繼續留任到1月20日，將無法滿足迄今仍堅信「川普勝選結果被偷走」的川粉，但如果讓川普提前一周下台，將可以讓川粉明白川普確實選輸了。

她寫道：「若想要招兵買馬，勝利隊伍總是比較容易辦到，就像伊斯蘭國(Islamic State)與蓋達組織(al Qaeda)尖峰時期的盛況一樣。如果原本的憧憬目標已經褪色，想要號召支持者帶著武器加入行動，則變得越來越困難。」

她表示，川普接下來仍可能為己赦免，或者宣布參加2024年總統大選，但川普吸引支持者的能力正在走跌，光是在過去這周裡，川普可以說是頻頻受挫。川普堅稱自己贏得2020年大選的說詞，促成了喬治亞州兩席參議員複選都由民主黨候選人勝出；川普受到龐大壓力下，7日終於承認敗選，同時也證明過去一個多月來聲稱勝選其實都在說謊。

凱燕在文中指出，美國雖是個分裂的國家，但投給川普的7400多萬選民當中，其實只有極少數跑去華府參加國會大廈暴動。

她寫道：「讓國家得以團結的方法，就是把暴力製造者以及煽動暴力的領袖隔離起來，川普曾是某些激進份子的北極星，而這顆星星變得越是黯淡，美國人民將會變得更加安全」。