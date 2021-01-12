法官兒子參加國會暴動 被FBI逮捕

紐約布魯克林國王郡高等法院法官莫斯托夫斯基的兒子攻占國會大廈被認出。(Getty Images)

挺川群眾6日攻占國會大廈之際，一名全身穿著皮毛及印有「警察 」字樣黑色背心的男子，手持木杖與透明盾牌坐在國會廳堂沙發休息的照片，引起網路與媒體瘋傳。推特網友很快指認這名男子是紐約布魯克林 國王郡高等法院(Brooklyn Supreme Court)法官莫斯托夫斯基的兒子亞倫‧莫斯托夫斯基(Aaron Mostofsky)。紐約郵報報導，亞倫‧莫斯托夫斯基12日清晨已經遭到聯邦調查局(FBI)逮捕。

影片來源：YouTube DC Clips頻道

報導指出，警方消息人士透露，亞倫‧莫斯托夫斯基12日清晨在哥哥位於布魯克林的住所遭到聯邦調查局探員逮捕，可能因為偷竊警用鎮暴盾牌及防彈背心，面臨偷竊政府公物罪名起訴。

根據媒體報導，聯邦探員持搜索票逮捕亞倫‧莫斯托夫斯基，追查他是否參與更多攻擊計畫。亞倫‧莫斯托夫斯基12日下午將在聯邦法院出庭應訊。

亞倫‧莫斯托夫斯基參加攻占國會暴動時被媒體拍到的照片，便是他涉嫌偷竊的物品。

參與攻占行動時，亞倫‧莫斯托夫斯基在國會現場接受訪問時說，深深覺得在這場大選裡「被騙了」。他接受訪問時透露自己的名字，並說來自布魯克林。

他說：「我不認為有7500萬人投票給川普，我覺得應該是8500萬人才對。」他也表示，某些州長期以來一直是紅州，但突然變成藍州，就是選舉結果遭到偷竊，例如紐約就是。