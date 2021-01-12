法官兒子參加國會暴動 被FBI逮捕
挺川群眾6日攻占國會大廈之際，一名全身穿著皮毛及印有「警察」字樣黑色背心的男子，手持木杖與透明盾牌坐在國會廳堂沙發休息的照片，引起網路與媒體瘋傳。推特網友很快指認這名男子是紐約布魯克林國王郡高等法院(Brooklyn Supreme Court)法官莫斯托夫斯基的兒子亞倫‧莫斯托夫斯基(Aaron Mostofsky)。紐約郵報報導，亞倫‧莫斯托夫斯基12日清晨已經遭到聯邦調查局(FBI)逮捕。
影片來源：YouTube DC Clips頻道
報導指出，警方消息人士透露，亞倫‧莫斯托夫斯基12日清晨在哥哥位於布魯克林的住所遭到聯邦調查局探員逮捕，可能因為偷竊警用鎮暴盾牌及防彈背心，面臨偷竊政府公物罪名起訴。
根據媒體報導，聯邦探員持搜索票逮捕亞倫‧莫斯托夫斯基，追查他是否參與更多攻擊計畫。亞倫‧莫斯托夫斯基12日下午將在聯邦法院出庭應訊。
亞倫‧莫斯托夫斯基參加攻占國會暴動時被媒體拍到的照片，便是他涉嫌偷竊的物品。
參與攻占行動時，亞倫‧莫斯托夫斯基在國會現場接受訪問時說，深深覺得在這場大選裡「被騙了」。他接受訪問時透露自己的名字，並說來自布魯克林。
他說：「我不認為有7500萬人投票給川普，我覺得應該是8500萬人才對。」他也表示，某些州長期以來一直是紅州，但突然變成藍州，就是選舉結果遭到偷竊，例如紐約就是。
上一則
川普不再隱身白宮 將赴德州造訪邊界圍牆
下一則
FB留言