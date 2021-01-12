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川普不再隱身白宮 將赴德州造訪邊界圍牆

中央社華盛頓12日綜合外電報導
川普總統12日上午登上空軍一號，前往德州阿拉莫邊界圍牆。(美聯社)
川普總統12日上午登上空軍一號，前往德州阿拉莫邊界圍牆。(美聯社)

美國總統川普今天計畫前往德州阿拉莫（Alamo），造訪自己的指標政績─邊界圍牆。這將是支持他的抗議者攻占國會大廈後，川普首次公開露面。

路透社報導，川普同意這項行程，幕僚也鼓勵他透過活動來彰顯自己的政績。過去兩個月來，川普試圖挑戰去年11月3日大選由民主黨對手拜登（Joe Biden）勝選的結果，結果徒勞無功。

現在川普將在一個多星期後把大權交給拜登。心中苦澀又惱火的他，6日起把自己關在白宮，與親近幕僚相伴。同日他的支持者包圍國會大廈，並衍生出導致數人死亡的暴力事件。

川普任內一直試圖減少跨境和合法移民人數，這項邊界圍牆計畫則可追溯至他在2016年許下的承諾。當年他誓言將建一道圍牆封鎖邊界。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，川普此行將凸顯他「完成400多英里的邊界圍牆─他許下承諾，並信守承諾，以及他的政府努力改革我國破碎的移民制度」。

這400英里（644公里）圍牆有一大部分蓋在前幾屆政府已蓋出建築構造的地點。

預料川普將在邊界圍牆發表評論，談論他在移民事務上的努力。

川普面臨民主黨國會議員和一些共和黨議員要求他提前下台。民主黨籍眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）正試圖彈劾川普；一些議員則希望副總統潘斯（Mike Pence）援引美國憲法第25修正案將川普免職。

川普 民主黨 移民

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