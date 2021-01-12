川普推特帳戶值多少？「總司令」被消失的利弊怎麼算？

推特11日股價重挫逾6%，但分析師認為川普推特帳號永久停權，對這個社群媒體公司可能是短空長多。路透

財經網站MarketWatch報導，上周爆發川普 支持者攻占美國國會大廈的流血暴動事件，促使推特 （Twitter）在上周五股市收盤後宣布永久停用川普帳號，避免這位「推特總司令」進一步煽動暴力的風險。

川普在推特帳號累計發文5.7萬則，吸引大約8,900萬個追隨者。永久停用川普帳號，這個社群媒體平台將付出多大代價？

從股市反應來看，此舉導致推特股價11日收盤重挫逾6%，據路透報導，市值一口氣蒸發逾26億美元 。這與2017年一位分析師的估計相符，當時該分析師估計，川普為推特網站創造20億美元的價值，包括帶進使用者、吸引他們在線上逗留、閱讀川普推文，並順便閱覽廣告。

FactSet的資料顯示，推特11日收盤市值降到383.19億美元，比8日（上周五）收盤時的409.44億美元大減26.25億美元。

聯博（AllianceBernstein）網路分析師Mark Shmulik指出，推特股價11日重挫，感覺上「顯然是市場有點反應過度」，畢竟「大多數廣告主都不會碰川普相關的事物」。

而且，早在暴民攻占美國國會大廈前，就已經是這種情況。例如，美國職業高爾夫協會（PGA of America）周日宣布與川普集團（Trump Organization）斷絕關係，宣布2022年PGA錦標賽將不會在川普球場舉辦。

推特去年第3季營收達9.362億美元，比一年前同季的8.237億美元成長。

Shmulik和其他一些市場觀察家甚至認為，推特平台上不見川普，對推特可望是「短空長多」。他指出，一旦推特的對外發言和反應不再總是繞著川普推文團團轉，反而可能引來更多廣告主，把在推特刊登廣告視為對自家品牌安全無虞，如此一來或許還有助推升廣告價格。

Shmulik說：「假設情況果真是如此，長期而言對推特公司是利大於弊。」

他認為，推特股價初步大跌，可能反映市場預料該網站用戶會大量流失。

其他市場觀家懷疑，會有多少推特用戶與川普同進退。MoffettNathanson分析師Michael Nathanson說：「我們總是好奇，推特的成長究竟有幾分是靠川普帶動？」

對消費者行為與科技公司有深入研究的哥倫比亞商學院教授Sandra Matz說，推特股價終會反彈，推特用戶人數也一樣，即使湧現一波出走潮，也終會回升。

民眾從意向到付諸行動，總是有一段落差。Matz說：「若你的強烈情緒反應與使用便利性相牴觸，大多數人都不會付諸行動。」

況且，儘管政治立場右傾的推特用戶現在可能對該平台的決定感到憤怒，但等這股怒氣逐漸平息後，就會回歸平常上推特查看的使用習慣。

不過，推特和其他科技公司接下來可能面臨更多挑戰。美國總統當選人拜登上台後，挾著民主黨掌控國會參、眾兩院的力量，可能對推特等公司祭出更多監管措施。