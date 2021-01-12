馬斯克推文 讓這家公司股票3天飆6300%

馬斯克推文推薦使用Signal通訊軟體，卻意外讓名稱類似的德州醫療設備公司Signal Advance的股價狂飆。 網路照片

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克 的一則推文，讓德州一家沒沒無聞的醫療照護設備公司股價 三個交易日內飆漲6,350%；分析師認為，這個現象反映投資 人在美股狂飆之際唯恐落於人後的心態，也凸顯當前股市的泡沫程度。

馬斯克7日在推特發文，內容只有簡短的兩個單字：「使用Signal」（Use Signal）。沒想到推文一出，德州的「Signal Advance」醫療設備公司隨即大漲；德銀策略師瑞德（Jim Reid）指出，這家小公司的股價在24小時內一度上漲1,500%，自7日至11日收盤，三個交易日累計上漲6,350%，市值從700萬美元攀升至4.8億美元。

然而，馬斯克推文所指，其實是推薦粉絲使用一款名為「Signal」的通訊應用程式；由於臉書旗下的通訊軟體WhatsApp於6日更新隱私權政策，要求用戶同意與臉書共享個資，引發用戶出走潮，Signal的下載數則暴增。

儘管馬斯克推文當天，已有報導指出投資人搞混兩家公司，但「Signal Advance」股價仍一路走高。瑞德指出，一則被誤解的推文讓投資人盲目搶進一家小公司股票，反映股市泡沫化程度之高；他表示：「幾年後，我們就能知道美股在2020至2021年這段期間的狀況，是否將被列為歷史性的資產價格泡沫，足以跟1929年或2000年時相比。」

包括瑞德在內，許多華爾街分析師都認為美股已經過熱，尤其是在疫情持續拖累經濟成長的背景下。