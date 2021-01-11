品牌急切割！川普卸任後回歸商界有危機

許多企業在上周華府暴動後與川普切斷往來，他名下產業的生意恐受衝擊。圖為位於華府的川普旅館。（路透）

國會暴亂之後，許多企業不想再跟川普 有瓜葛。他們不會給還有幾天就要卸任的川普政府帶來多大的改變，但卻能損害川普向商界回歸。

曾為川普寫傳記的美國有線電視新聞網（CNN）撰稿作家Michael D’antonio說：「我認為這是大問題。他離棄了自己市場裡的一個重要部分。我不知道還有沒有人願意光顧。大部分品牌試圖避免爭議。他卻逼公司做出分道揚鑣的決定。」

自上周川普鐵粉圍攻國會後，愈來愈多企業以反暴力原則為由，或擔心有損品牌，和川普切斷關係。

推特和臉書無限期封禁川普帳號，關掉他最大的麥克風；Stripe不再為川普競選陣營處理信用支付交易；Shopify下架川普集團與川普競選團隊的線上商店；美國職業高爾夫球協會PGA宣布，取消在川普旗下一座高爾夫球場舉辦的比賽。

不知道以後還會有哪家銀行願意借錢給川普集團。德意志銀行（Deutsche Bank）過去10年借給該公司逾3億美元 。但紐約州刑偵人員已發出傳票，要查該銀行與川普集團之間的生意往來，德銀私人銀行與川普最密切共事的兩名人員已遞出辭呈。

川普名下部分產業可能深受上周暴動影響。首當其衝的是位於華府舊郵局大樓的川普旅館 。過去4年，想奉承川普政府的企業和外國政府在此訂房或租借活動場地。

D’antonio說：「以後可能門前冷落車馬稀。到華府洽公的人瘋了才會住川普旅館，除非他們只找共和黨全國委員會（RNC）。」川普簽約租賃政府用地經營該旅館已飽受抨擊，現在要求政府終止合約的聲浪更高。

根據華府公民道德責任組織（CREW）執行董事Noah Bookbinder，川普下台後，他的旅館--包括華府產業在內--原本就會損失一些生意，他上周的作為加速企業割袍斷義的決定。

川普冠名的其他產業恐也有風險。許多交易是他授權姓名使用的行銷協議，並因此獲利豐厚。D’antonio說，那些品牌協議價值高達數億美元，少了這筆收入對川普很傷。

品牌專家Sally Hogshead表示：「川普在走出宮殿大門時將王國付之一炬，但這樣做永久損害了他自己的品牌。被與川普品牌聯繫到一起時，感到可恥的人比過去要多。」

但目前不清楚反川普的反彈效應能持續多久。Bookbinder說：「川普近年多次越線，事情都很快平息。但我猜這次不一樣。」

不過，D’antonio說，川普擁有數千萬鐵粉，即使其他往來關係受阻，他仍可能開創新事業和新財源。上周三之前，外界揣測川普下台後會成立自己的串流媒體。如果他能吸引到700萬訂閱用戶（不到他這次大選總得票數的10%），且每人每月都支付5.99美元，川普的訂閱年收入就能超過5億美元。