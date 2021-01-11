與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典

伊凡卡(右)與父親川普總統出席活動。(歐新社)

白宮內部人士透露，第一千金伊凡卡 ‧川普 (Ivanka Trump)與總統父親川普不同調，計畫出席總統當選人拜登 的就職典禮，以挽救她的政治抱負；另外，副總統潘斯預計20日會以某種身份出席拜登的就職典禮，雖然潘斯辦公室表示尚未獲邀，但就職典禮國會聯席委員會表示，向來不會正式邀請即將卸任的正副總統參加新總統的就職典禮。

白宮消息人士說：「伊凡卡擔心(川普總統引起的國會騷亂)影響到她被看好的政治生涯，她將盡己所能挽回名聲。」

川普反對伊凡卡的決定，認為女兒出席拜登的就職典禮是種「侮辱」，且表現出她與對手協力與他作對的象徵，強調川普家族應該同一陣線。

➤➤➤拜登就職典禮 官員：副總統潘斯將出席

消息人士透露，「川普總統告訴女兒，她出席拜登就職典禮會讓她的數千支持者倒戈，也是她所做的最壞決定。」

白宮內部人士透露，伊凡卡則認為，出席新總統就職典禮是「一個好的姿態且將吸引更多支持者」；伊凡卡必須保衛她的政治前途，不會出席川普同日宣布角逐2024年總統參選人提名的活動，她會把這部分留給她爸跟小唐納。

政治新聞網站Politico引述三名消息人士說法表示，潘斯可能現身拜登就職典禮，以表達他支持權力和平轉移，而且潘斯拒絕停止拜登的確認程序而遭川普總統公開譴責後，讓潘斯更容易下此決定。

「就職典禮國會聯席委員會」(Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies)發言人表示，即將卸任的正副總統從未「正式獲邀」參加就職典禮，而且目前兩人也未向該委員會表達出席意願。

川普友人透露，川普與第一夫人梅蘭妮亞可能在就職典禮前一天前往佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)，因此拜登宣誓就職時，他們不會待在華府。

一名政府資深官員表示，川普甚至可能在20日當天早上離開，並在棕櫚灘(Palm Beach)舉行活動；多名官員表示，川普希望拜登宣誓當早離開，一部分是因為他想搭空軍一號到佛州，如果他在拜登宣誓後才離開，按照慣例，他必須徵詢拜登同意才能搭空軍一號離開。