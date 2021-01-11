我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖／川普卸任倒數 還會發生什麼事

FBI警告恐有武裝抗議！白宮宣布華府進入緊急狀態

拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！

編譯林育正／綜合11日電
拜登接種第二劑輝瑞疫苗。(路透)
拜登接種第二劑輝瑞疫苗。(路透)

民主黨總統當選人拜登三周前於電視上公開注射新冠毅苗，向全美大眾展示疫苗的安全性後，在11日也完成了第二劑的注射。他也將注射疫苗，列為上任後優先目標，有信心讓更多民眾接種。

拜登脫下他的運動夾克說：「我準備好了，來吧。」德拉瓦州克莉絲汀娜醫院(Christiana Hospital)首席護士長康明(Ric Cumin)，親自為他注射輝瑞疫苗。接種後，畫面也在電視新聞上播放。

拜登最初在12月21日接受第一劑疫苗接種，輝瑞與BioNTech合作的疫苗，需要在三周後接受第二劑注射。莫德納(Moderna)疫苗，則約需要在四周後接種第二劑。目前只需要一劑的疫苗，仍在試驗階段。

即將在1月20日上任，拜登有信心就職後，他的防疫團隊能達成讓多數民眾接種的目標。近期全美疫情嚴重已累計超過37萬5000人死亡，拜登對此沉痛表示「無法接受」；他說：「我們的首要目標，就是盡最快的速度讓民眾接種疫苗。」

此外拜登也將在11日稍晚，與他的防疫團隊進行遠端會議，為日後的防疫計畫做準備。他的交接團隊表示，將盡力為民眾提供最多的疫苗，而非像川普政府保留數百萬計的疫苗，確保接種第一劑的人能接種第二劑。

拜登團隊上周曾宣布，他的目標為以更快的速度保護更多人。但計畫並不會採用部分政府科學家的建議，將第二劑疫苗數量減半，使更多人至少先接種第一劑。

團隊計畫加快第一季疫苗的配送速度，並且運用政府的力量在時效內提供第二劑。

其他官員如副總統潘斯等政府高層，也皆在聖誕節前接種第一劑疫苗，唯獨川普總統未接受注射。川普曾在10越感染新冠肺炎，並且以實驗性的單株抗體療法治療。不過聯邦疾病防治中心(CDC)建議，為避免干擾疫苗效果，接受該療法後至少必須等待90天才能注射。

來源：CNN頻道

疫苗 拜登 防疫

上一則

兆彩破6.15億、勁球達5.5億 「總有人中獎 為何不買」

下一則

與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典

延伸閱讀

拜登將提名前駐俄大使威廉•伯恩斯 出任中情局局長

拜登將提名前駐俄大使威廉•伯恩斯 出任中情局局長
二次彈劾川普 眾院最快周三表決 除非潘斯動用憲法

二次彈劾川普 眾院最快周三表決 除非潘斯動用憲法
拜登就職典禮維安 將出動1萬5千國民兵

拜登就職典禮維安 將出動1萬5千國民兵
ABC News：拜登就職前 某些團體計畫發動武裝抗議

ABC News：拜登就職前 某些團體計畫發動武裝抗議

熱門新聞

一位共和黨消息人士向CNN記者透露，部分內閣部長已開始初步探討啟動憲法第25號修正案，迫使川普下台。（Getty Images）

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

2021-01-06 22:25
專家認為美國民眾明年才能擺脫疫情，重拾疫情前正常生活，圖為民眾2日趁著難得好天氣，戴著口罩到戶外走走的畫面。(Getty Images)

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

2021-01-05 09:48
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
喬治亞州5日參議員複選激烈，民主黨非裔參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)搶先拿下一個席次。(路透)

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

2021-01-06 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人