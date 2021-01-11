拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！

拜登接種第二劑輝瑞疫苗。(路透)

民主黨總統當選人拜登 三周前於電視上公開注射新冠毅苗，向全美大眾展示疫苗 的安全性後，在11日也完成了第二劑的注射。他也將注射疫苗，列為上任後優先目標，有信心讓更多民眾接種。

拜登脫下他的運動夾克說：「我準備好了，來吧。」德拉瓦州克莉絲汀娜醫院(Christiana Hospital)首席護士長康明(Ric Cumin)，親自為他注射輝瑞疫苗。接種後，畫面也在電視新聞上播放。

拜登最初在12月21日接受第一劑疫苗接種，輝瑞與BioNTech合作的疫苗，需要在三周後接受第二劑注射。莫德納(Moderna)疫苗，則約需要在四周後接種第二劑。目前只需要一劑的疫苗，仍在試驗階段。

即將在1月20日上任，拜登有信心就職後，他的防疫 團隊能達成讓多數民眾接種的目標。近期全美疫情嚴重已累計超過37萬5000人死亡，拜登對此沉痛表示「無法接受」；他說：「我們的首要目標，就是盡最快的速度讓民眾接種疫苗。」

此外拜登也將在11日稍晚，與他的防疫團隊進行遠端會議，為日後的防疫計畫做準備。他的交接團隊表示，將盡力為民眾提供最多的疫苗，而非像川普政府保留數百萬計的疫苗，確保接種第一劑的人能接種第二劑。

拜登團隊上周曾宣布，他的目標為以更快的速度保護更多人。但計畫並不會採用部分政府科學家的建議，將第二劑疫苗數量減半，使更多人至少先接種第一劑。

團隊計畫加快第一季疫苗的配送速度，並且運用政府的力量在時效內提供第二劑。

其他官員如副總統潘斯等政府高層，也皆在聖誕節前接種第一劑疫苗，唯獨川普總統未接受注射。川普曾在10越感染新冠肺炎，並且以實驗性的單株抗體療法治療。不過聯邦疾病防治中心(CDC)建議，為避免干擾疫苗效果，接受該療法後至少必須等待90天才能注射。

來源：CNN頻道