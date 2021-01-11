拜登將提名前駐俄大使威廉•伯恩斯 出任中情局局長

職業外交官威廉•伯恩斯（William Burns）11日獲拜登提名為中央情報局局長。(路透)

美國 總統當選人拜登 11日宣布，擬提名職業外交官威廉•伯恩斯（William Burns）出任美國中央情報局 局長。 拜登當日在聲明中稱，「伯恩斯是一名在世界舞台上擁有數十年經驗的模範外交官，可確保民眾與國家的安全。」

現年64歲的伯恩斯曾於1998年至2001年擔任美國駐約旦大使，2005年至2008年擔任美國駐俄羅斯大使。伯恩斯還曾在歐巴馬時期擔任副國務卿。

在外交部門工作了33年後，伯恩斯於2014年退休。2015年至今，伯恩斯任美國國際事務智庫「卡內基國際和平基金會」主席。

據美國媒體報導，伯恩斯在拜登過渡團隊11日公布的一段視頻中說：「良好的情報是美國的第一道防線，是作出合理政策選擇不可或缺的基礎」。

伯恩斯還表示，他將「不帶任何黨派偏見」地向拜登和政策製定者提供情報。

美聯社稱，拜登的中央情報局局長人選包括資深情報人員邁克•莫雷爾、大衛•科恩和蘇•戈登。相較之下，伯恩斯雖然從未擔任過美國情報官員，但他在擔任美國駐外外交官期間，其分析和報導能力贏得了許多贊譽。

如果得到美國參院的批准，伯恩斯將接替現任中央情報局局長吉娜•哈斯佩爾。伯恩斯將與拜登提名的國家情報總監艾薇爾•海恩斯密切合作。海恩斯曾在歐巴馬時期擔任過國家安全職位。

值得注意的是，統拜登已基本完成其新政府內閣部長和內閣級官員的人事佈局。中央情報局局長一職是拜登最後一個宣布的國家安全主要職位。美聯社稱，該職位將不在拜登團隊的內閣級職位之列。