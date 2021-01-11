「川普任期今結束」 國務院網站被惡搞

副總統潘斯在國務院網站的介紹頁面，一度被改成任期到1月11日止。(截圖)

國務院 一名員工11日修改川普 總統和副總統潘斯在國務院網站的介紹頁面，稱他們的任期將在1月11日晚7點49分結束；目前兩個頁面已被國務院移除，國務卿龐培歐 也下令對此展開調查，並先從本周離職的實習生和員工開始。

據Buzzfeed新聞網報導，國務院的總統介紹頁在11日被改成：「唐納德‧川普的任期將止於2021年1月11日19:40:41。」而副總統潘斯的介紹頁也被改成「麥克‧彭斯的任期將止於2021年1月11日19:40:41。」直到下午3時50分左右，國務院移除了兩個頁面，目前搜索相關頁面已變成服務器無法響應的「404頁面」。

Buzzfeed引述消息人士報導稱，龐培歐已下令對此事展開內部調查，先從本周以及近期將離職的實習生和員工查起，不過要調查此事也有一定難度，因為國務院有很多人擁有進入內容管理系統的權限。

「這百分百不是駭客攻擊。」該消息人士說，國務院是「封閉系統」，幾乎不可能被駭客攻破，是一名憤怒的員工修改了國務院的網站。

這一「惡搞」插曲發生之際，川普總統因煽動支持者進攻國會惹來眾怒，不僅其內閣官員和助手接連辭職，國會眾院民主黨也在11日提出彈劾決議，呼籲副總統潘斯啟動憲法第25修正案移除總統職權的呼聲也愈演愈烈。

另有百名職業外交官透過國務院的「異議渠道電報」(dissent channel cable)，以前所未有之舉簽署兩項異議備忘錄，譴責川普煽動上周發生在國會大廈的暴亂，並用詞強硬的斥責龐培歐未能發布聲明明確承認當選人拜登贏得2020大選。