我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

控川普「煽動暴亂」 眾院民主黨啟動彈劾條款

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

全美規模最大電台節目公司 下令不得再宣揚選舉陰謀論

記者顏伶如／綜合報導
全美規模最大的電台談話節目公司「積雲媒體」，上周已下令旗下電台節目主持人不得繼續宣揚選舉陰謀論，否則將遭到解聘。(Getty Images)
全美規模最大的電台談話節目公司「積雲媒體」，上周已下令旗下電台節目主持人不得繼續宣揚選舉陰謀論，否則將遭到解聘。(Getty Images)

旗下包括多個最受歡迎右派談話節目、全美規模最大的電台談話節目公司「積雲媒體」(Cumulus Media)，上周已經下令旗下電台節目主持人不得繼續宣揚選舉陰謀論，否則將遭到解聘。力挺川普的知名保守派電台名嘴李文(Mark Levin)、邦奇諾(Dan Bongino)都是「積雲媒體」旗下的廣播電台主持人。

華盛頓郵報11日報導，連續幾個月來「積雲媒體」旗下右派電台節目主持人宣傳選舉陰謀論、製造聽眾憤怒情緒，如今電台高層卻突然改變方向，下令主持人不得繼續聲稱川普總統的勝選結果遭到偷竊。

報導指出，就在挺川群眾攻占國會大廈當天，一名「積雲媒體」高層主管6日發布命令，要求旗下廣播電台主持人停止散布選舉陰謀論。

「積雲媒體」節目內容部執行副總監菲利普斯(Brian Philips)在一份內部備忘錄中寫道：「我們現在就需要讓國家冷靜下來。」

備忘錄中也表示：「將不允許聲稱『選舉還沒結束』的言論，因為選舉爭議早就解決了，對於選舉結果為何，完全沒有其他的替代路徑。」

菲利普斯對旗下電台節目主持人指出：「如果觸犯這項規定，你將立即遭到開除。」

「積雲媒體」發言人並未針對華盛頓郵報報導發表評論。

企業總部位於亞特蘭大的「積雲媒體」，在全美84個地區共計擁有416家廣播電台，其中包括規模最大的地方新聞與談話節目電台，例如華府地區的WMAL電台，洛杉磯KABC電台、芝加哥WLS、舊金山KGO電台等。

華盛頓郵報 川普 亞特蘭大

上一則

數位支付系統Stripe 中止為川普競選團隊提供服務

延伸閱讀

挺川遊行歸來 李愛晨擬再赴華府

挺川遊行歸來 李愛晨擬再赴華府
與李文亮同吹哨 艾芬遭維穩、誤診釀右眼失明

與李文亮同吹哨 艾芬遭維穩、誤診釀右眼失明
「吹哨1周年」數十萬網友微博熱搜「李文亮」

「吹哨1周年」數十萬網友微博熱搜「李文亮」
聖誕禮物藏危險 小心兒童誤吞電池

聖誕禮物藏危險 小心兒童誤吞電池

熱門新聞

一位共和黨消息人士向CNN記者透露，部分內閣部長已開始初步探討啟動憲法第25號修正案，迫使川普下台。（Getty Images）

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

2021-01-06 22:25
專家認為美國民眾明年才能擺脫疫情，重拾疫情前正常生活，圖為民眾2日趁著難得好天氣，戴著口罩到戶外走走的畫面。(Getty Images)

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

2021-01-05 09:48
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
喬治亞州5日參議員複選激烈，民主黨非裔參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)搶先拿下一個席次。(路透)

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

2021-01-06 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人