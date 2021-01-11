全美規模最大電台節目公司 下令不得再宣揚選舉陰謀論

全美規模最大的電台談話節目公司「積雲媒體」，上周已下令旗下電台節目主持人不得繼續宣揚選舉陰謀論，否則將遭到解聘。(Getty Images)

旗下包括多個最受歡迎右派談話節目、全美規模最大的電台談話節目公司「積雲媒體」(Cumulus Media)，上周已經下令旗下電台節目主持人不得繼續宣揚選舉陰謀論，否則將遭到解聘。力挺川普 的知名保守派電台名嘴李文(Mark Levin)、邦奇諾(Dan Bongino)都是「積雲媒體」旗下的廣播電台主持人。

華盛頓郵報 11日報導，連續幾個月來「積雲媒體」旗下右派電台節目主持人宣傳選舉陰謀論、製造聽眾憤怒情緒，如今電台高層卻突然改變方向，下令主持人不得繼續聲稱川普總統的勝選結果遭到偷竊。

報導指出，就在挺川群眾攻占國會大廈當天，一名「積雲媒體」高層主管6日發布命令，要求旗下廣播電台主持人停止散布選舉陰謀論。

「積雲媒體」節目內容部執行副總監菲利普斯(Brian Philips)在一份內部備忘錄中寫道：「我們現在就需要讓國家冷靜下來。」

備忘錄中也表示：「將不允許聲稱『選舉還沒結束』的言論，因為選舉爭議早就解決了，對於選舉結果為何，完全沒有其他的替代路徑。」

菲利普斯對旗下電台節目主持人指出：「如果觸犯這項規定，你將立即遭到開除。」

「積雲媒體」發言人並未針對華盛頓郵報報導發表評論。

企業總部位於亞特蘭大 的「積雲媒體」，在全美84個地區共計擁有416家廣播電台，其中包括規模最大的地方新聞與談話節目電台，例如華府地區的WMAL電台，洛杉磯KABC電台、芝加哥WLS、舊金山KGO電台等。