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川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

聯邦眾院民主黨決議彈劾川普

數位支付系統Stripe 中止為川普競選團隊提供服務

記者顏伶如／綜合報導
華爾街日報引述消息人士透露，數位支付系統Stripe已中止為川普競選團隊網站提供線上金融服務。(美聯社)
華爾街日報引述消息人士透露，數位支付系統Stripe已中止為川普競選團隊網站提供線上金融服務。(美聯社)

華爾街日報引述消息人士透露，暴徒攻占國會大廈之後，數位支付系統Stripe已中止為川普競選團隊網站提供線上金融服務。這個動作意味著川普競選網站及網路募款平台，將不再有處理支持者網路捐款的機制，形同切斷川普競選團隊的網路捐款管道。川普選舉團隊發言人並未針對報導發表評論。

企業總部位於舊金山的Stripe為網路賣家、電子商務平台客戶處理數以百萬筆計算的線上刷卡服務，川普競選團隊網站以及多個挺川陣營網路募款組織，都是Stripe旗下客戶。

華爾街日報10日報導，知情人士指出，Stripe已經停止為川普相關陣營提供服務，理由於川普陣營觸犯了Stripe規定不得鼓吹暴力的使用規定。

大選日結束後，川普競選團隊擴大對支持者募款，籌備資金做為推翻選舉結果的大規模訴訟之用。根據媒體報導，雖然川普陣營指稱選舉舞弊訴訟在法院頻吃閉門羹，卻成功地為川普競選團隊與共和黨全國委員會(Republican National Committee)在2020年11月3日至12月3日之間，募得共計2億多元捐款。

Stripe網站使用規定寫道，使用數位支付服務的客戶不得利用獲得款項從事「高危險」活動，包括涉入、鼓吹、提倡或讚頌對於其他個人或產業造成非法暴力及肢體傷害。

2018年，匹茲堡發生11人死亡的猶太教堂槍擊屠宰後，Stripe便關閉了多個客戶帳號，也停止對槍手曾經貼文的右翼社群媒體平台Gab.com提供服務。

堪稱數位金融交易服務龍頭老大的多通路商務平台Shopify及線上交易支付平台PayPal，在國會大廈6日遭挺川支持者攻占之後，已經各自採取行動。

Paypal上周已關閉多個挺川組織籌辦6日華府集會行動的網路帳號，Shopify上周也移除川普競選團隊及川普個人品牌的網路商店。

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