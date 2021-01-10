我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威脅「直播槍殺」波洛西 國會暴徒落網

美台交往解禁 將卸任的龐培歐給拜登「穿小鞋」？

美台交往解禁 將卸任的龐培歐給拜登「穿小鞋」？

編譯田思怡／綜合報導
國務卿龐培歐在即將卸任之際宣布解除與台灣交往的限制，時機頗值得玩味。(Getty Images)
國務卿龐培歐在即將卸任之際宣布解除與台灣交往的限制，時機頗值得玩味。(Getty Images)

美國國務卿龐培歐在即將卸任之際宣布解除與台灣交往的限制，時機頗值得玩味。他是在美台關係上趕進度？還是預告接下來會有更大動作？或是給拜登政府穿小鞋？

「華爾街日報」引述華府智庫戰略和國際問題研究中心學者葛來儀指出：「拜登政府肯定不樂見川普政府最後幾天做出這樣的政策決定。如果這些限制妨礙美國拓展符合美國國家利益的關係，川普政府應該早點做。」

➤➤➤美台取消交往限制 薛瑞福：符合現實 早該如此

布魯金斯研究院資深研究員懷特也說，龐培歐在卸任前11天提出這項政策，且顯然並未諮詢繼任者，這種做法正當性不免引發質疑。他表示，要推測龐培歐動機，唯一的結論就是政治化，讓拜登一上任就和中國對立，若扭轉這項政策，就會被描繪為對中國軟弱。

中國的智庫學者則密切注意，川普下台前還會對台灣做出什麼瘋狂舉動。

「南華早報」報導，北京智庫察哈爾學會高級研究員余萬里說，「川普可能再派人訪台，因這不需要動用很多資源，也不會有任何嚴重後果，但會讓中國很難堪」。

北京「全球化」智庫副主任高志凱也認為，派人到台灣是川普最可能的選項。

➤➤➤取消美台限制 中媒批龐培歐：台灣牌打到沒下限

高志凱說：「川普也許決定對台灣做出更瘋狂的事，例如派更高層官員訪台。他也可能下令美軍機或軍艦停靠台灣。他也許邀請更多美國高階官員訪問台灣。也有人揣測，川普本人可能意外訪問台北。」

中學者：中國不會拜登剛上台就報復

一名不願透露身分的中國學者說，即便美方派高階官員訪台，北京也不會採取會妨礙與拜登政府重啟關係的行動。

這位學者說：「除言辭交鋒外，中國絕不會報復，除非訪台官員的層級高到讓北京不能接受。例如，美國駐聯合國大使訪台，中國不會採取重大報復，中國很清楚，川普在他執政的最後幾天，會盡可能毀滅美中關係，傷害中國的地位。」

這位學者說：「中國不會那麼笨，在拜登剛上台就採取報復行動。」

中國 川普 台灣

上一則

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

下一則

馬斯克的歌手女友格萊姆斯 自爆染新冠

延伸閱讀

美台交往限制取消 紐時：川普政府鞏固抗中格局

美台交往限制取消 紐時：川普政府鞏固抗中格局
取消美台限制 中媒批龐培歐：台灣牌打到沒下限

取消美台限制 中媒批龐培歐：台灣牌打到沒下限
拜登上台 學者：中美冷戰風險降低 貿易維持現狀

拜登上台 學者：中美冷戰風險降低 貿易維持現狀
美取消美台交往限制 學者：拜登若恢復 會被打成親中

美取消美台交往限制 學者：拜登若恢復 會被打成親中

熱門新聞

一位共和黨消息人士向CNN記者透露，部分內閣部長已開始初步探討啟動憲法第25號修正案，迫使川普下台。（Getty Images）

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

2021-01-06 22:25
專家認為美國民眾明年才能擺脫疫情，重拾疫情前正常生活，圖為民眾2日趁著難得好天氣，戴著口罩到戶外走走的畫面。(Getty Images)

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

2021-01-05 09:48
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
喬治亞州5日參議員複選激烈，民主黨非裔參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)搶先拿下一個席次。(路透)

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

2021-01-06 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國留學生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國留學生頭部中彈死
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
突襲國會疑有「內應」10分鐘攻進議長辦公室 FBI調查

突襲國會疑有「內應」10分鐘攻進議長辦公室 FBI調查

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析