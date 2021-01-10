美台交往解禁 將卸任的龐培歐給拜登「穿小鞋」？

國務卿龐培歐在即將卸任之際宣布解除與台灣交往的限制，時機頗值得玩味。(Getty Images)

美國國務卿龐培歐在即將卸任之際宣布解除與台灣 交往的限制，時機頗值得玩味。他是在美台關係上趕進度？還是預告接下來會有更大動作？或是給拜登政府穿小鞋？

「華爾街日報」引述華府智庫戰略和國際問題研究中心學者葛來儀指出：「拜登政府肯定不樂見川普 政府最後幾天做出這樣的政策決定。如果這些限制妨礙美國拓展符合美國國家利益的關係，川普政府應該早點做。」

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布魯金斯研究院資深研究員懷特也說，龐培歐在卸任前11天提出這項政策，且顯然並未諮詢繼任者，這種做法正當性不免引發質疑。他表示，要推測龐培歐動機，唯一的結論就是政治化，讓拜登一上任就和中國 對立，若扭轉這項政策，就會被描繪為對中國軟弱。

中國的智庫學者則密切注意，川普下台前還會對台灣做出什麼瘋狂舉動。

「南華早報」報導，北京智庫察哈爾學會高級研究員余萬里說，「川普可能再派人訪台，因這不需要動用很多資源，也不會有任何嚴重後果，但會讓中國很難堪」。

北京「全球化」智庫副主任高志凱也認為，派人到台灣是川普最可能的選項。

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高志凱說：「川普也許決定對台灣做出更瘋狂的事，例如派更高層官員訪台。他也可能下令美軍機或軍艦停靠台灣。他也許邀請更多美國高階官員訪問台灣。也有人揣測，川普本人可能意外訪問台北。」

中學者：中國不會拜登剛上台就報復

一名不願透露身分的中國學者說，即便美方派高階官員訪台，北京也不會採取會妨礙與拜登政府重啟關係的行動。

這位學者說：「除言辭交鋒外，中國絕不會報復，除非訪台官員的層級高到讓北京不能接受。例如，美國駐聯合國大使訪台，中國不會採取重大報復，中國很清楚，川普在他執政的最後幾天，會盡可能毀滅美中關係，傷害中國的地位。」

這位學者說：「中國不會那麼笨，在拜登剛上台就採取報復行動。」